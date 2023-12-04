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Стиль жизни

Как влезть в любимое платье. Избавьтесь от этих 10 привычек, чтобы похудеть к Рождеству

Красивая девушка
Фото: Freepik | Как похудеть в Рождеству

До новогодних праздников осталось не так много времени, поэтому, если вы хотите подтянуть свою фигуру, срочно избавьтесь от этих распространенных ночных привычек.

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Вы можете весь день правильно питаться и вести здоровый образ жизни, но вечером, после долгого и напряженного рабочего дня, воспитания детей и выполнения тысяч обязанностей все, что вам хочется, — это расслабиться и отдохнуть. Но если вы хотите скинуть несколько лишних кило, чтобы влезть в любимое платье, лучше не совершайте этих коварных ночных ошибок, которые вызывают увеличение веса. Об этом пишет Eat This, Not That.

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Прием пищи в вечернее время, когда вы обычно малоподвижны, может привести к ожирению и нежелательному увеличению веса. Но это только одна часть головоломки, есть и другие хитрые ночные привычки, заставляющие вас набирать вес. От перекусов и употребления алкоголя перед сном до прокрутки экрана телефона — вы будете удивлены!

Диетолог Дестини Муди раскрывает 10 коварных ночных привычек от которых нужно срочно избавляться.

Не пропускайте ужин

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Фото: Freepik

"Пропуск ужина или замена ужина небольшим перекусом может нанести вред", — предупреждает Муди. "Это может привести к тому, что на следующий день вы съедите больше калорий. Этот эффект будет еще более глубоким, если вы относитесь к тому типу людей, которые не едят полноценный завтрак".

Плотный ужин обеспечивает ваш организм необходимыми питательными веществами, и его пропуск может привести к ночному голоду, что спровоцирует нездоровые перекусы и переедание.

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Уберите перекусы

Бездумное пережевывание высококалорийных закусок вечером может способствовать избыточному потреблению калорий. Вместо этого отдавайте предпочтение богатым питательными веществами перекусам в начале дня и практикуйте контроль порций.

"Перекусы, даже полезные, со временем могут быстро увеличить количество калорий. Это особенно верно, если вы тяготеете к перекусам с высоким содержанием углеводов, таким как чипсы, крекеры и печенье. Эти закуски быстро перевариваются и не дают вам чувства сытости надолго, поэтому иногда приходится бесконечно перекусывать", — отмечает Муди.

Не ешьте на ночь

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Фото: Freepik

Согласно исследованию 2020 года, сытный ужин перед сном может нарушить сон и способствовать увеличению веса. Вашему организму нужно время, чтобы правильно переварить пищу, а позднее употребление пищи может привести к дискомфорту и потенциальному ухудшению качества сна.

"Переваривание пищи требует от вашего организма большого количества метаболической энергии. Чтобы получить качественный сон, вашему телу необходимо отключиться, а организму трудно это сделать, если оно переваривает еду. Чем больше вы съедаете, тем больше недостаток сна может негативно повлиять на ваш вес", — объясняет Муди.

Высыпайтесь

Когда ваше тело лишено сна, оно жаждет высокоэнергетической пищи, а гормональный дисбаланс может привести к повышенному аппетиту и снижению метаболизма, что затрудняет поддержание здорового веса.

"Исследования показали, что у тех, кто спит менее семи часов в сутки, повышается уровень кортизола (гормона, способствующего накоплению жира), а также грелина (гормона, вызывающего голод)", — говорит Муди.

Отложите телефон за 2 часа до сна

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Фото: Freepik

Большинство из нас уже слышали, что синий свет, излучаемый вашим телефоном, стимулирует мозг, что затрудняет сон. "Однако бесконечное прокручивание ленты в телефоне также указывает на скуку, и многие из нас обращаются к еде, когда нам скучно, просто, чтобы заняться чем-нибудь приятным. Это может привести к тому, что мы будем потреблять калории, которые нам не нужны", — говорит Муди.

Исследования показывают, что синий свет, излучаемый экранами, мешает выработке мелатонина, отрицательно влияя на ваш сон. Плохое качество сна связано с увеличением веса, поэтому крайне важно отказаться перед сном от использования гаджетов.

Не работайте по ночам

Ночные рабочие сессии могут повысить уровень стресса и нарушить режим сна. Обзор исследований 2018 года показл, что повышенный уровень кортизола может усилить тягу к высококалорийной пище и привести к увеличению веса в области живота.

"Работа допоздна может вызвать чрезмерный уровень стресса, а также было доказано, что стресс повышает уровень кортизола, что отражается на вашей талии", — говорит Муди.

Не пейте на ночь алкоголь

"Несмотря на распространенное мнение, бокал вина на ночь не поможет вам лучше выспаться", — говорит Муди. "Алкоголь нарушает уровень мелатонина в мозгу. Помимо плохого сна, пустые калории из алкоголя эквивалентны перекусу нездоровой пищей поздно вечером".

Многочисленные исследования показали, что алкоголь мешает быстрому сну, влияя на способность организма отдыхать и восстанавливаться. Кроме того, при регулярном употреблении, лишние калории из алкогольных напитков могут привести к увеличению веса.

Перенесите тренировку на первую половину дня

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Фото: Freepik

Хотя вечерние тренировки имеют свои преимущества, интенсивные упражнения, проводимые слишком близко ко сну, могут ускорить ваш метаболизм и затруднить расслабление. Кроме того, повышенный уровень адреналина и частота сердечных сокращений в результате физических упражнений могут помешать вашему организму уснуть.

"Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо попотеть, если вы можете тренироваться только вечером. Однако эндорфины, приливающие к вашим венам после тренировки, могут не давать вам уснуть дольше, чем следует. Это усугубляется тем фактом, что упражнения могут вызывать чувство голода, что может усилить ночную тягу к еде", — говорит Муди.

Не ешьте перед телевизором

Бездумное питание перед телевизором — распространенная привычка, которая может способствовать увеличению веса. Отвлечение экрана может привести к чрезмерному потреблению, поскольку вы можете не до конца осознавать, что и сколько вы едите. Исследование 2019 года показало, что просмотр телевизора во время еды связан с плохим качеством питания.

"Прием пищи во время просмотра телевизора, работы или других отвлекающих факторов мешает мозгу наладить связь с желудком, в результате чего вы потребляете больше" , — отмечает эксперт.

Контролируйте порции

Наслаждение обильным ужином может привести к перееданию, особенно если это входит в привычку. Вместо этого выберите сбалансированный ужин с ограниченными порциями, чтобы поддержать пищеварение и обеспечить спокойный ночной сон.

"Многие люди делают ужин своим самым большим приемом пищи за день, а это не всегда способствует снижению веса", — говорит Муди.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.