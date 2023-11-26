8 продуктов, которые быстро утолят голод и уберегут от нездоровых перекусов

Когда вы голодны, то готовы есть что угодно, лишь бы поскорее избавиться от этого неприятного чувства. Однако важно "кормить" организм правильной едой, чтобы не навредить здоровью и не иметь проблем с весом.

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Постоянный голод свидетельствует о том, что вы выбираете неправильные продукты. Промышленные и ультрапереработанные продукты, богатые сахарами, которые вызывают скачки гликемии. Короче говоря, нездоровая пища, богатая калориями, но бедная питательными веществами, она не насыщает и не питает наш организм. А бесконечные перекусы напрягают пищеварительную систему и, конечно, способствуют набору веса. Но есть продукты, которые могут прервать этот замкнутый круг. Об этом пишет Vogue Italia.

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Фото: Freepik

Один из способов побороть желание постоянно есть — это положить на тарелку во время еды здоровую, свежую, цельную пищу, богатую макронутриентами, которые достаточно питают организм и дают нам длительное чувство сытости. Продукты, которые надолго насыщают, обычно содержат:

Белок: снижает уровень гормонов аппетита, таких как грелин, и обеспечивает чувство сытости в течение длительного времени. Он также перевариваются дольше, тем самым сжигая больше калорий.

Клетчатка: волокнам требуется больше времени, чтобы пройти через пищеварительную систему, что дает длительное чувство сытости.

Полезные жиры: ненасыщенные жиры, такие как Омега-3, жизненно важные для нашего здоровья. Они увеличивают время, необходимое желудку для опорожнения во время пищеварения, давая ощущение сытости на долгое время.

Перед вами 8 полезных продуктов, которые снимают голод, питают и насыщают, а также уберегают от нездоровых перекусов.

Авокадо

Фото: Pixabay

Этот богатый клетчаткой и питательными веществами суперпродукт богат мононенасыщенными жирами, такими как олеиновая кислота омега-9, которые обеспечивают длительное удовлетворение. Употребляйте его с ломтиком хлеба, приготовленного на натуральной закваске, или кубиками вместе с рисом или цельнозерновой полбой, и желание постоянно подъедать пропадет.

Коричневый рис

Коричневый рис, а также цельнозерновая полба, просо или ячмень содержат много клетчатки и перевариваются медленнее, чем рафинированные крупы. Приправьте их большим количеством овощей, таких как брокколи или шпинат, чтобы увеличить процент клетчатки, и закрепите все это белком.

Овсяная каша

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Классическая овсяная каша на завтрак (без сахара), содержит мало калорий и много клетчатки, которая впитывает воду и создает объем в желудке, замедляя процесс пищеварения и успокаивая приступы голода. Дополните ее фруктами и миндалем или тыквой и семечками подсолнечника, чтобы получить очень питательный завтрак.

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Нут

Так же, как чечевица и фасоль, нут, богат растительными белками, медленно усваивается организмом и поэтому сохраняет чувство сытости в течение нескольких часов. Если вы соедините его с коричневым рисом, то эффект сытости удвоится. Приправьте тертым пармезаном и готово!

Греческий йогурт

Фото: Freepik

Греческий йогурт имеет более сливочный вкус, чем традиционный йогурт, и содержит вдвое больше биодоступного белка. Как и все кисломолочные продукты, греческий йогурт обеспечивает полезные пробиотики для микробиома кишечника и является здоровым вариантом завтрака. Дополните его кусочками банана и ягодами, и вы будете сыты до полудня.

Яйца

Помимо витаминов, минералов и каротиноидов, одно большое яйцо дает нам 6 граммов белка и все незаменимые аминокислоты. Кроме того, яйца снижают уровень гормона голода грелина, поэтому являются отличным вариантом для сытного завтрака.

Лосось

Лосось и другая жирная рыба, такая как сардины или скумбрия, являются отличным источником белков, а также противовоспалительных кислот Омега-3, которые дают чувство сытости. Употребляйте их, как рекомендует Американская кардиологическая ассоциация, не реже двух раз в неделю, например, с картофельным пюре и овощами, и чувство постоянного голода уйдет.

Отварной картофель

Вареная картошка находится на вершине так называемого "индекса сытости" продуктов. Кроме того, картофель богат минералами и витаминами, такими как калий и витамин С. Соедините его с овощами и растительными белками, такими как фасоль, нут, горох или чечевица, и вредные перекусы не смогут одержать над вами верх.

Напомним, что кардамон помогает контролировать аппетит и худеть.

Ранее Фокус писал о том, что влияет на гормон голода и как его нормализовать, внеся простые корректировки в свой распорядок дня и питание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.