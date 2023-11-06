Похитители энергии: 5 продуктов, которые отнимают у вас силы и вызывают усталость

Если в последнее время вы ощущаете постоянный упадок сил и недостаток энергии, обратите внимание на свое питание. Возможно, в вашем рационе есть продукты, которые истощают вашу энергию.

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В сегодняшней быстро меняющейся и беспокойной жизни поддержание высокого уровня энергии имеет решающее значение для производительности и общего благополучия. Часто люди задаются вопросом, почему даже когда они подпитывают свое тело едой, то все равно чувствуют себя истощенными и утомленным. Что ж, виновником может быть еда. Существует ряд продуктов, которые крадут вашу энергию, поэтому крайне важно о них знать. Диетолог Авни Каул рассказала о наиболее энергозатратных продуктах, которых следует избегать в повседневной жизни. Об этом пишет Health Shots.

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Сладости

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"Сладкие закуски и напитки дают быстрый прилив энергии, но обычно за ним следует спад. При чрезмерном потреблении сахар может привести к всплескам и сбоям в работе инсулина, вызывая у вас чувство усталости и раздражительности", — говорит эксперт. Выбирайте более здоровые альтернативы с низким содержанием сахара, например, свежие фрукты и цельнозерновые продукты, которые помогут поддерживать нормальный уровень энергии.

Обработанные продукты

Фото: Freepik

Обработанные продукты обычно содержат много соли, вредных жиров и консервантов. Эти ингредиенты могут обременять ваш организм, вызывая вялость и недостаток энергии. Замените обработанные продукты цельными натуральными альтернативами, такими как овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты, которые помогут эффективно питать ваш организм. Консерванты и искусственные подсластители в обработанных пищевых продуктах также могут увеличить риск депрессии, поэтому лучше избегать их и сосредоточиться на питании, богатом питательными веществами.

Жареные блюда

Жареная пища снижает уровень вашей энергии. Она богата вредными жирами, которые могут закупоривать артерии, снижая приток крови и доставку кислорода к клеткам. Более того, переваривание жареной пищи требует много энергии, из-за чего вы чувствуете себя вялым. Выбирайте блюда, приготовленные на гриле или запеченные, чтобы сохранить энергию, советует Авни Каул.

Избыток кофеина

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Хотя кофеин может обеспечить временный прилив энергии, его чрезмерное потребление может привести к зависимости. Это может нарушить ваш режим сна и даже привести к абстинентному синдрому, вызывая чувство усталости. Старайтесь не превышать допустимую дозу кофеина и употреблять достаточное количество жидкости на протяжении дня.

Алкоголь

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Алкоголь может обезвоживать организм и ухудшать способность печени регулировать уровень сахара в крови. "Это приводит к снижению энергии, а также может нарушить ваш режим сна", — говорит эксперт. Ограничьте или прекратите употребление алкоголя и следите за количеством потребляемой жидкости, чтобы свести к минимуму его истощающее энергию воздействие.

Продукты, которые мы употребляем, играют важную роль в нашем энергетическом уровне и общем самочувствии. Воздержание от продуктов, которые истощают энергию, может помочь вам вести активный образ жизни. Отдавайте предпочтение богатой питательными веществами и сбалансированной пище, которая обеспечивает постоянный источник энергии и помогает оставаться в форме в течение дня.

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