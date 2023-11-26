8 продуктів, які швидко вгамують голод і вбережуть від нездорових перекусів

Коли ви голодні, то готові їсти що завгодно, аби скоріше позбутися цього неприємного відчуття. Однак важливо "годувати" організм правильною їжею, щоб не зашкодити здоров'ю і не мати проблем із вагою.

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Постійний голод свідчить про те, що ви обираєте неправильні продукти. Промислові та ультраперероблені продукти, багаті на цукри, які спричиняють стрибки глікемії. Коротше кажучи, нездорова їжа, багата калоріями, але бідна поживними речовинами, вона не насичує і не живить наш організм. А нескінченні перекуси напружують травну систему і, звісно, сприяють набору ваги. Але є продукти, які можуть перервати це замкнене коло. Про це пише Vogue Italia.

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Фото: Freepik

Один зі способів побороти бажання постійно їсти — це покласти на тарілку під час їжі здорову, свіжу, цільну їжу, багату на макронутрієнти, які достатньо живлять організм і дають тривале відчуття ситості. Продукти, які надовго насичують, зазвичай містять:

Білок: знижує рівень гормонів апетиту, таких як грелін, і забезпечує відчуття ситості протягом тривалого часу. Він також перетравлюються довше, тим самим спалюючи більше калорій.

Клітковина: волокнам потрібно більше часу, щоб пройти через травну систему, що дає тривале відчуття ситості.

Корисні жири: ненасичені жири, такі як Омега-3, життєво важливі для нашого здоров'я. Вони збільшують час, необхідний шлунку для спорожнення під час травлення, даючи відчуття ситості на довгий час.

Перед вами 8 корисних продуктів, які знімають голод, живлять і насичують, а також уберігають від нездорових перекусів.

Авокадо

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Цей багатий клітковиною і поживними речовинами суперпродукт містить на мононенасичені жири, такі як олеїнова кислота омега-9, які забезпечують тривале задоволення. Вживайте його зі скибочкою хліба, приготованого на натуральній заквасці, або просто кубиками разом із рисом чи цільнозерновою полбою, і бажання постійно під'їдати пропаде.

Коричневий рис

Коричневий рис, а також цільнозернова полба, просо або ячмінь містять багато клітковини і перетравлюються повільніше, ніж рафіновані крупи. Приправте їх великою кількістю овочів, таких як броколі або шпинат, щоб збільшити відсоток клітковини, і закріпіть усе це білком.

Вівсяна каша

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Класична вівсяна каша на сніданок (без цукру), містить мало калорій та багато клітковини, яка вбирає воду та створює об'єм у шлунку, сповільнюючи процес травлення та заспокоюючи напади голоду. Доповніть її фруктами та мигдалем або гарбузом і насінням соняшнику, щоб отримати дуже поживний сніданок.

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Нут

Так само, як сочевиця і квасоля, нут, багатий на рослинні білки, повільно засвоюється організмом і тому зберігає відчуття ситості протягом кількох годин. Якщо ви поєднаєте його з коричневим рисом, то ефект ситості подвоїться. Приправте тертим пармезаном і готово!

Грецький йогурт

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Грецький йогурт має більш вершковий смак, ніж традиційний йогурт, і містить удвічі більше біодоступного білка. Як і всі кисломолочні продукти, грецький йогурт забезпечує корисні пробіотики для мікробіома кишківника і є здоровим варіантом сніданку. Доповніть його шматочками банана та ягодами, і ви будете ситі до полудня.

Яйця

Крім вітамінів, мінералів і каротиноїдів, одне велике яйце дає нам 6 грамів білка і всі незамінні амінокислоти. Крім того, яйця знижують рівень гормону голоду греліну, тому є чудовим варіантом для ситного сніданку.

Лосось

Лосось та інша жирна риба, така як сардини або скумбрія, є чудовим джерелом білків, а також протизапальних кислот Омега-3, які дають відчуття ситості. Вживайте їх, як рекомендує Американська кардіологічна асоціація, не рідше ніж двічі на тиждень, наприклад, з картопляним пюре й овочами, і відчуття постійного голоду зникне.

Відварена картопля

Варена картопля знаходиться на вершині так званого "індексу ситості" продуктів. Крім того, картопля багата на мінерали та вітаміни, такі як калій і вітамін С. Поєднайте її з овочами та рослинними білками, такими як квасоля, нут, горох або сочевиця, і шкідливі перекуси не зможуть взяти над вами гору.

Нагадаємо, що кардамон допомагає контролювати апетит і худнути.

Раніше Фокус писав про те, що впливає на гормон голоду і як його нормалізувати, внісши прості коригування у свій розпорядок дня і харчування.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.