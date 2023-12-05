Энн Хэтэуэй появилась на публике в винтажном платье Valentino (фото)

На красной дорожке знаменитость сопровождал соучредитель модного дома.

41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в винтажном платье Valentino s/s 1993 Couture. Об этом пишет People.

Звезда экрана накануне прибыла на Fashion Awards в Королевском Альберт-Холле в Лондоне в компании главы Valentino и соучредителя модного дома Джанкарло Джамметти.

Для торжественного события Хэтэуэй надела винтажное модное платье оттенка слоновой кости от итальянского дома моды с ребристыми деталями, создающими геометрические фигуры. Наряд имел глубокое декольте с открытыми плечами, короткие рукава и многослойную юбку, украшенную мелким белым жемчугом. Последний слой юбки был сделан из легкого белого тюля, который ниспадал до красной дорожки.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Актриса добавила к вечернему аутфиту бриллиантовое колье, серьги и кольцо с камнями. Волосы мама двоих детей оставила распущенными и сделала вечерний макияж.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Тем временем 85-летний Джанкарло Джамметти появился в Лондоне в черном деловом костюме с белой рубашкой и черным галстуком, позируя в объятиях американской актрисы.

Энн Хэтэуэй и Джанкарло Джамметти Фото: Getty Images

Напомним, Энн Хэтэуэй появилась на публике в платье из последней коллекции Versace.

Также Фокус писал об отношении Энн Хэтэуэй к старению.