Устали глаза? 6 быстрых и простых упражнений, которые снимут нагрузку и улучшат зрение

Время, проведенное за экранами телефонов и компьютеров, негативно отражается на здоровье глаз. Если вы чувствуете, что ваши глаза сильно устают, воспользуйтесь специальными упражнениями, которые помогут снизить нагрузку.

В сегодняшнюю цифровую эпоху многие из нас оказываются постоянно прикованными к экранам в течение длительного времени, что может сказаться на здоровье глаз. Ежедневно выполняйте эти просты, но эффективные упражнения для глаз, чтобы расслабить и улучшить здоровье зрительной системы. Для выполнения упражнений не понадобится никакое дополнительное оборудование, вы можете выполнять их прямо за столом. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Правило 20-20-20

Фото: Freepik

Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв, сосредоточившись на чем-то на расстоянии 6 метров. Это упражнение помогает снизить нагрузку на глаза, вызванную длительным пребыванием перед экраном, позволяя глазам регулярно перефокусировываться.

Перерыв на моргание

Длительное пребывание перед экраном может привести к уменьшению моргания, вызывая сухость глаз. Делайте короткие перерывы, в которые старайтесь сознательно быстро моргать в течение примерно 30 секунд. Это помогает увлажнить глаза и предотвратить дискомфорт, связанный с сухостью.

Закатывание глаз

Аккуратно вращайте глазами по часовой стрелке в течение 10 секунд, а затем против часовой стрелки еще 10 секунд. Это упражнение способствует развитию гибкости и укреплению глазных мышц, снижая риск утомления.

Техника Пальминга

Фото: Freepik

Потрите ладони друг о друга, чтобы создать тепло, и прижмите их к закрытым глазам, не оказывая давления. Наслаждайтесь темнотой в течение 20–30 секунд, позволяя глазам расслабиться. Эта техника помогает снять напряжение и дает вашим глазам небольшую передышку.

Смещение фокуса

Держите ручку или любой небольшой предмет на расстоянии вытянутой руки и сосредоточьтесь на нем. Медленно поднесите его ближе к носу, сохраняя фокус, а затем верните на расстояние вытянутой руки. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы улучшить способность ваших глаз эффективно переключать фокус.

Массаж

Аккуратно кончиками пальцев круговыми движениями помассируйте виски. Это поможет увеличить приток крови к области глаз и снизить нагрузку, способствуя расслаблению.

Помните, что эти упражнения настолько просты, что их можно легко интегрировать в вашу работу. Уделение приоритетного внимания здоровью глаз — это небольшая инвестиция, которая принесет значительную пользу с точки зрения комфорта и производительности. Итак, найдите время для заботы о своих глазах, они ее заслуживают, даже в разгар напряженного рабочего дня.

Напомним, нужно регулярно употреблять продукты, которые способствуют улучшению зрения и профилактике глазных болезней.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.