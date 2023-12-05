Пенелопа Крус и Адам Драйвер представили фильм "Феррари" в Лондоне (фото)

Картина расскажет о личной драме итальянского конструктора Энцо Феррари.

49-летняя испанская актриса Пенелопа Крус и Адам Драйвер, 40, появились на британской премьере фильма "Феррари" в Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне в понедельник, 4 декабря 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Пенелопа, которая играет Лауру Феррари в биографической картине об итальянском конструкторе, надела длинное платье с глубоким декольте и верхней частью с пайетками.

Актеры фильма "Феррари" Фото: Getty Images

Многоярусная светлая юбка актрисы имела рисунок черных цветов, а нижняя часть достигала до земли. Крус дополнила свой образ серебряными серьгами с драгоценными камнями. Волосы она собрала в аккуратную прическу и сделала вечерний макияж.

Пенелопа Крус, Адам Драйвер и Шейлин Вудли Фото: Getty Images

Шейлин Вудли, 32, которая играет Лину Ларди в фильме, была в черном мини-платье с глубоким декольте и темных колготках.

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Между тем исполнитель главной роли Энцо Феррари Адам Драйвер продемонстрировал черный смокинг с белой рубашкой и бабочкой.

События происходят в 1950-х годах, и Энцо Феррари борется с проблемами в личной жизни, поскольку приближается Mille Miglia — культовая итальянская автомобильная гонка.

Сын конструктора Дино, который должен был стать его преемником на посту главы семейного бизнеса, умер годом ранее от мышечной дистрофии.

В тот же день актеры и режиссер картины Майкл Манн посетили фотоколл в Лондоне. Пенелопа появилась в твидовом светлом мини-платье и распустила свои волосы.

Пенелопа Крус, Майкл Манн и Адам Драйвер Фото: Getty Images

Напомним, Пенелопа Крус вышла в свет в кружевном комбинезоне.

Также Фокус писал о первом трейлере картины "Феррари".