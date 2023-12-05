62-летний ресторатор Савелий Либкин разводится со своей 30-летней женой

Ресторатор заявил, что супруги разошлись мирно

Спустя три года брака 62-летний одесский ресторатор Савелий Либкин сообщил о разводе с супругой Мариной Маричевой, которая младше себя на 32 года. Новость о разводе ресторатор озвучил у себя в инстаграме.

Либкин назвал развод изменениями в жизни. Отметил, что прожив три года в браке, они вместе с Мариной приняли решение развестись.

Либкин отметил, что это было их совместное решение.

Ресторатор также отметил, что нет никаких интригующих или скандальных причин — они ничего плохого не сделали друг другу. Наоборот, они стали друг другу друзьями и поддержкой, прошли вместе сложные периоды жизни. Несмотря на развод, они продолжают уважать друг друга.

Однако их путь разделился на две разные стороны

"Так бывает. Мы продолжим эти пути, продолжим сильно любить друзей, Украину и всех вас. Мы уверены, что вы уважаете нашу частную жизнь и с уважением к нам обоим примете это наше решение", — добавил ресторатор.

Стоит отметить, что Савелий и Марина официально зарегистрировали отношения в апреле 2021 года. Тогда ресторатору было 59 лет, а его избраннице 27.

О его теперь уже бывшей жене Марине Маричевой известно, что она является продюсером проекта Made in Ukraine. Она родом из Киева. В год, когда познакомилась со своим мужем, переехала жить в Одессу. Имеет журналистское образование. В своем активе имеет собственную книгу, которую опубликовала в 2019 году о путешествиях и красивых местах Украины.

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после 4 лет брака.