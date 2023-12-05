Меган Маркл считала, что имеет больше прав, чем Кейт Миддлтон

Герцогине Сассекской было трудно "играть вторую скрипку".

Меган Маркл считала, что имела "больше права говорить" о филантропии, чем Кейт Миддлтон, когда она присоединилась к королевской семье, по словам инсайдера. Об этом пишет Telegraph.

Бывшая актриса пришла к такому выводу, поскольку Миддлтон "пришла в семью как неизвестная личность, тогда как Меган считала себя филантропом, который мог бы научить членов королевской семьи кое-чему о благотворительности".

"Я думаю, что ей было трудно, что Королевский фонд был уже хорошо смазанной машиной к тому времени, когда она туда прибыла", — добавил источник.

Инсайдер также утверждал, что Маркл было неудобно играть "вторую скрипку" после Миддлтон и принца Уильяма, которые первые в очереди стать королем и королевой Великобритании.

"Мне кажется, всегда было ощущение, что Меган чувствовала себя самостоятельной женщиной, тогда как у Кейт на самом деле не было собственной карьеры", — добавляет источник.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Между герцогиней Сассекской и принцессой Уэльской продолжаются конфликты с первых дней их отношений.

Как было известно, Маркл заставила Миддлтон плакать во время примерки платья для принцессы Шарлотты перед свадьбой принца Гарри и его избранницы в 2018 году.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Коллаж Focus.ua

Однако в 2021 звезда "Форс-мажоров" сказала Опре Уинфри, что на самом деле все было "наоборот", и якобы именно Миддлтон заставила ее плакать.

Напомним, упоминание имени Меган Маркл вызывает "дрожь" у Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон, похожем на появление Меган Маркл ранее.