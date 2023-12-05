Пластический хирург назвал главный недостаток лица Анджелины Джоли

Анджелина является идеалом для миллионов людей, однако на самом деле и она не застрахована от изъянов.

Даже знаменитости с идеальной внешностью, а которых хотят быть похожими их поклонники по всему миру, имеют свои недостатки. Не стала исключением и признанная красотка и одна из самых сексуальных женщин планеты Анджелина Джоли. Что с ней не так, рассказал всемирно известный лицевой хирург доктор Брайан Мендельсон во время интервью в подкасте Face by Alex Pike.

"Женщины любят Анджелину Джоли, я не совсем понимаю, почему. У нее не очень хорошая костная структура виска. Еще одна ее особенность – ее лицо несимметрично. И было бы неплохо убедить людей не зацикливаться на асимметрии, потому что все асимметричны. Люди замечают асимметрию у себя, но не замечают ее у других", – заявил он.

Алекс, медсестра-косметолог, добавила, что пациенты, обеспокоенные асимметрией, — это "одна из самых частых вещей", которую она слышит во время консультаций.

Лицо актрисы не может похвастаться симетрией, считают эксперты Фото: 24 Канал

Вместе с тем Мендельсон похвалил губы актрисы.

"У нее были губы отца до того, как появились филлеры. Во всяком случае, она, вероятно, помогла индустрии наполнителей!" – отметил доктор, имея в виду, что Энджи никогда не прибегала к увеличению губ, но, сама того не осознавая, подтолкнула к этой процедуре миллионы женщины, которые были недовольны своими губами.

Доктор Мендельсон – не первый знаменитый хирург, указывающий на асимметричную внешность Анджелины.

В 2021 году лондонский эстетический и реконструктивный хирург доктор Осман Башир Тахир поделился публикацией о неровном лице голливудской звезды.

"Дело не в симметрии! Многие клиенты полагают, что красота, эстетика и скульптура лица связаны с симметрией, хотя на самом деле это совсем не так! Достижение гармонии профиля является личным, индивидуальным и не основано на симметрии", – подчеркнул врач.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли снялась для Vogue в эффектной фотосессии и дала откровенное интервью.