6 декабря в Украине отмечают День ВСУ, а также церковный праздник День памяти святителя Николая Чудотворца

Уже сегодня в ночь с 5 на 6 декабря в дома всех украинцев придет Святой Николай — православный праздник, который отмечают в Украине в этом году 6 декабря.

По церковному календарю этот праздник называется день памяти святителя Николая Чудотворца. Именно завтра утром дети всей страны будут заглядывать под подушки и в сапожки в ожидании увидеть там подарки за хорошее поведение.

Если для детишек это очередной повод получить что-то вкусненькое, или новую игрушку, то для взрослых это праздник более серьезное событие.

Существуют поверья по которым в день памяти святителя Николая Чудотворца нельзя ссориться с родными. Все потому, что ссоры в этот день приведут к тому, что весь следующий год в семье будут неурядицы и выяснения отношений.

Также существует поверье, что именно в этот день нельзя давать в долг — ни деньги, ни вещи, ни что-либо другое.

Народные приметы на Святого Николая — чего точно нельзя делать 6 декабря Фото: Іnstagram.com/elizavetamark_official/

Также в этот день запрещается стирать, шить или делать ремонт. Говорится, что такая работа притягивает негатив в семью и может иметь непоправимые последствия.

Кроме этого, в этот день есть определенные приметы, которыми руководствовались наши предки.

Прежде всего конечно главным сигналом в этот день является погода. Говорится, если на День Святого Николая выпадает снег, то в весной стоит ожидать сколько же и зелени как в этот день.

Если утром в окне вы увидели иней, это означает, что следующий год точно будет урожайным.

Если же день солнечный, но морозный, то это знак того, что год будет плохим и урожая можно не ждать.

Напомним,праздник Николая: что не стоит дарить ребенку, чтобы не навлечь беду. А также, что нельзя готовить на праздничный стол .