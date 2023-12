Любимый смоки-айс и другие хитрости макияжа: Кейт Миддлтон

По информации биографов королевского дома Виндзоров, в день своей свадьбы с принцем Уильямом Кейт Миддлтон самостоятельно нанесла себе макияж и вообще как бы отвечала за свой "новаторский образ королевской невесты".

Сегодня принцессу Уэльскую называют воплощением идеального образа из-за сочетания стильных нарядов и украшений и умело подобранного макияжа. Об этом пишет журнал Hello.

Действительно, как подчеркивает издание, Кейт Миддлтон может похвастать "сияющим цветом лица, подчеркнутым идеальным сочетанием влажной основы, розового румянца и мягко очерченных скул и бровей".

Кейт Миддлтон в ангельском платье с лентой на поясе и полосками шелковистой ткани на лифе было дополнено серьгами-подвесками в стиле арт-деко от Beaut Jewellery Фото: Getty

Однако таким подчеркнуто элитарным образ жены наследника британского престола был не всегда. Как вспоминают в Hello, в начале 2010-х годов принцесса любила смоки-айс — тяжеловесный готический макияж, популярный тогда среди молодежи.

"Вплоть до конца 2010-х годов принцесса Кейт склонялась к гораздо более тяжелым тенденциям в макияже, часто используя темно-розовые многослойные румяна и несколько капель туши", — рассказывает издание.

Фото: Getty

Однако все изменилось в 2011 году, когда они с принцем Уильямом связали себя узами брака. Хотя и в тот период бывали случаи, когда, например, герцог и герцогиня Кембриджские вместе появились на званом обеде, состоявшемся в честь открытия Национального мемориального дендрария. Принцесса Уэльская появилась на этом мероприятии с очень смелым и гламурным смоки-айс.

"Густая готическая подводка для глаз принцессы Кейт совершенно не походила на ее повседневный макияж", — вспоминает Hello.

Самым ярким был насыщенный дымчатый макияж глаз герцогини Кембриджской — она подчеркнула свои каре-зеленые глаза темно-синими тенями, жидкой подводкой для глаз, слоями густой туши и игровой подводкой под глазами, граничащей с готикой. Дополнила принцесса свой яркий взгляд румянами персикового оттенка и темно-розовой помадой.

Спустя годы: макияж Кейт Миддлтон

Сегодня, пишет издание, принцесса Уэльская выбирает, как правило, существенно более легкий макияж для ежедневных встреч, хотя Hello признает, что иногда она возвращается к своему любимому смоки-айс для особых королевских событий.

Так, во время коронации короля Чарльза и королевы Камиллы Кейт, мать троих детей, продемонстрировала более гламурное сочетание классического наряда принцессы Уэльской и смелого макияжа.

Фото: Getty

"Член королевской семьи нанесла темно-коричневые тени для век с мягкими стрелками, чтобы сделать глаза ярче и подчеркнуть черты лица, добавив розовый румянец и немного темно-розовой помады", — вспоминает издание.

Кстати, не все знают, что в день своей свадьбы с принцем Уильямом она самостоятельно нанесла себе макияж и вообще как бы отвечала за свой "новаторский образ королевской невесты", как говорили биографы королевской семьи Виндзоров.

Фото: Getty

Принц и принцесса Уэльские, которые снова оказались в центре повышенного внимания после выхода новой книги биографа герцогов Сассекских Омида Скоби "Финал: внутри королевской семьи и борьба монархии за выживание" (Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival), показали, что умеют держаться с достоинством в любой ситуации.

Ранее Фокус писал, что книгу Скоби сняли с продажи в Нидерландах.