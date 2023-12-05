6 декабря – День святого Николая: что поставить на праздничный стол

Поскольку с 15 ноября до 24 декабря продолжается Рождественский пост (по новоюлианскому календарю), это значит, что никаких мясных блюд на столе быть не должно.

6 декабря в Украине по новоюлианскому календарю будет отмечаться День святого Николая, любимый праздник не только детей, но и взрослых. В этот день родители и другие взрослые родственники прячут под подушку малышам сладкие подарки и преподносят другие презенты. Мы же предлагаем порадовать близких вкусными блюдами, собрав вечером всю семью за столом. Вашему вниманию – несколько рецептов, которые сделают этот праздник еще более уютным и запоминающимся.

Первое, что традиционно готовят на День святого Николая, это медовые коржики "николайчики". Их разрисовывают глазурью, что, кстати, можно делать вместе с детьми. Готовятся они довольно просто и наполняют дом невероятным ароматом. Для изготовления коржиков используются специальные деревянные формы с традиционными украинскими узорами.

Деревянная форма для "николайчиков"

Однако если таковых нет – не беда. Можно просто сделать нужные шаблоны из толстого картона, прикладывать их к тесту и вырезать по контуру.

Медовые коржики

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 600 гр;

маргарин – 150 гр;

сахар – 200 гр;

яйца – 2 шт.;

яичные желтки – 2 шт;

жидкий мед – 150 гр;

молотая корица – 0,5 ч. л;

гвоздика – 0,5 ч. л;

сода – 1 ч. л;

сметана – 2 ст. л.

Для глазури:

сахарная пудра – 1 стакан;

яичный белок – 1 шт;

лимонный сок – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Муку просеять в глубокую миску, туда же добавить соду и натертый на терке маргарин, все перемешать. Затем вбить яйца, ввести желтки, сметану, сахар, корицу, гвоздику и теплый мед, замесить тесто и оставить его на несколько часов в холодильнике, замотав в пищевую пленку.

Утром раскатать его до толщины в см и с помощью форм и шаблонов вырезать нужные фигурки.

Противень смазать маслом и посыпать мукой. Выложить на него смазанные взбитым яйцом коржики и выпекать при температуре 180 градусов, пока они не станут золотистыми.

Пока коржики пекутся, делаем глазурь. Для этого белок хорошо взбить, белок, постепенно добавляя в образовавшуюся пену сахарную пудру и добавляя лимонный сок.

Как только николайчики испекутся и немного остынут, покрыть их глазурью.

Поскольку с 15 ноября до 24 декабря продолжается Рождественский пост (опять же, по новоюлианскому календарю), это значит, что никаких мясных блюд на столе быть не должно. Однако существует много вкусных постных блюд, которые украсят праздничный стол. Непременно на нем должна быть рыба!

Скумбрия запеченная с овощами в рукаве

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт;

картофель 3-4 шт;

луковица – 1 шт;

морковь 1 шт;

растительное масло – 2 ст. л;

петрушка (зелень) – 1 пучок;

укроп (зелень) – 1 пучок;

травы сушеные по вкусу;

перец по вкусу;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу почистить (отрезать голову, убрать внутренности, хорошо помыть). Выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя влага. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы кусочки лука.

Картофель и морковь почистить, нарезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить 2 столовых ложки растительного масла.

Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час. Затем отправить все в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут.

Готовые овощи и рыбу аккуратно выложить на блюдо и украсить зеленью.

Фото: Bonapeti

Рулетики с грибами "Постные"

Ингредиенты:

вода – 120 мл;

мука пшеничная – 150 гр;

белые грибы – 200 гр;

луковица – 1 шт;

морковь – 1 шт;

томатная паста – 2 ст. л.

растительное масло;

укроп;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

В воде растворить соль и добавить 1 ст. ложку растительного масла. Добавить муку и замесить тесто. Дать тесту постоять 20-30 минут. На сковороде с растительным маслом обжарить мелко нашинкованный лук. Грибы хорошо разморозить, слить жидкость. Добавить грибы к луку и обжаривать 2-3 минуты. Добавить тертую морковь и жарить еще 1-2 минуты. Немного посолить. Тесто раскатать в тонкий пласт и намазать остывшей начинкой по всей поверхности, после чего все аккуратно свернуть в рулет. Нарезать его на небольшие части и выложить в глубокую сковороду.

В воде развести томатную пасту или просто взять томатный сок. Добавить соль, 1 ст. ложку растительного масла и немного сахара. Влить в сковороду и сразу же поставить на плиту. Готовить 20 минут на среднем огне.

Готовые рулеты посыпать мелко порубленным укропом.

Фото: Из открытых источников

На стол также можно поставить узвар, салат с рыбой и другие постные блюда.

Ранее Фокус писал, как приготовить быструю закуску с рыбой на праздничный стол.