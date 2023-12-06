Самый модный цвет: три актрисы "Короны" вышли на красную дорожку в белом

На премьере финальной части сериала Netflix появились Мэг Беллами, Эмма Коррин и Элизабет Дебики.

В Лондоне прошло мероприятие, посвященное финалу шестого сезона сериала "Корона". И на красной дорожке появились три звезды популярного сериала Netflix. Сговариваясь, или нет, они выбрали белые наряды. Так, Мег Беллами, восходящая звезда, исполнившая роль юной Кейт Миддлтон, выбрала роскошное платье от Valentino. Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя актриса, которая сыграет роль Кейт Миддлтон в предстоящих эпизодах сериала Netflix, выглядела потрясающе, когда вышла на красную дорожку.

Мэг Беллами Фото: Getty Images

Мэг, которая дебютирует в роли молодой Кейт Миддлтон во второй половине шестого сезона, выбрала белое платье Valentino, которое она дополнила множеством элегантных серебряных украшений.

Говоря с Vogue о своем наряде для красной дорожки, Мэг рассказала о своем внезапном восхождении к славе: "Мои отношения с модой быстро развивались за последние 12 месяцев, но больше с точки зрения доступа. Вы должны помнить, что до всего этого я носила школьную форму и могла позволить себе только такие популярные бренды, как Primark!".

Девушка напомнила, что работала в Леголенде, когда получила почетную роль герцогини Кембриджской, несмотря на отсутствие актерского образования.

Мэг была замечена позирующей на красной дорожке вместе со своим партнером по фильму Эдом Маквеем, который сыграет роль молодого принца Уильяма, поскольку на экране воссоздается его ранний роман с Кейт в Университете Сент-Эндрюс.

27-летняя Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в четвертом сезоне исторической драмы, также продемонстрировала свое экстравагантное чувство стиля на красной дорожке.

Эмма Коррин Фото: Getty Images

Она переосмыслила образ принцессы Дианы из 1980-х, который она носила во время визита во Флоренцию, Италия. Тогда она надела юбочный костюм, созданный Джаспером Конраном в городскую художественную галерею Уффици, а затем на ужин, устроенный итальянским гигантом моды Эмилио Пуччи. Хотя ансамбль, возможно, и не так известен, как, скажем, ее платье мести, он был весьма примечателен. Несмотря на то, что женщины-члены королевской семьи тогда уже носили костюмы, галстук-бабочка Дианы, обычно предназначенный для мужчин, сделал этот образ еще более эффектным.

Принцесса Диана и принц Чарльз в 1985 году Фото: Getty Images

Коррин повторила этот образ в платье-блейзере от Miu Miu. Белую оксфордскую рубашку и черный галстук-бабочку она дополнила прозрачной юбкой и туфлями на высокой платформе. Диана тогда дополнила свой образ лаковыми туфлями на небольшом каблуке.

Элизабет Дебики, которая играет принцессу Диану в последних сезонах, продемонстрировала ослепительный образ в мерцающем серебряном платье, украшенном деталями из бисера.

Элизабет Дебики Фото: Getty Images

Первая часть шестого и последнего сериала "Корона" вышла в эфир 16 ноября. Было показано последнее лето принцессы Дианы и ее трагическая гибель в ДТП в Париже. Вторая часть сезона, более приближенная к современности, выйдет 14 декабря.

А тем временем, реквизит со съемок сериала, продадут на аукционе. С молотка уйдут наряды, аксессуары, коронационная карета, двери в дом премьер-министра и даже трон.