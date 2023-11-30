Мэг Беллами воссоздала в "Короне" момент знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В сериале покажут тот самый показ, когда Кейт появилась на подиуме в прозрачном платье и привлекла внимание наследника британского престола.

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Вторая часть шестого финального сезона сериала "Корона" выйдет после нового года. И там расскажут о событиях, которые произошли после смерти принцессы Дианы. И внимание будет уделено взрослению принца Уильяма, а также его знакомству Кейт Миддлтон. Уже известно, что будет показан и тот самый показ мод, на котором Кейт в прозрачном платье привлекла внимание принца. А декорации и реквизит со съемок сериала продадут на аукционе. Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя Мэг Беллами, которая играет юную Кейт Миддлтон, как видно на опубликованных кадрах из сериала, появится в таком же платье, как и было у Кейт.

То самое платье, поразившее принца Уильяма

Прошло более двух десятилетий с тех пор, как Кейт Миддлтон впервые привлекла внимание принца Уильяма, когда она шла по подиуму в прозрачном платье и черном нижнем белье на благотворительном показе мод в университете.

Но вторая часть финальной серии "Короны" призвана перенести на экраны ключевой момент в расцветающих отношениях между нынешним принцем и принцессой Уэльской.

Были опубликованы фотографии Мэг Беллами, 21-летней актрисы из Уокингема, когда она идет по подиуму, одетая в копию платья без бретелек, созданного Шарлоттой Тодд, с бирюзовой отделкой.

Сама Мэг разместила снимки со съемок в своем аккаунте в Instagram и написала: "Почти пора…".

Считается, что Уильям заплатил 200 фунтов за билет, чтобы сидеть в первом ряду шоу с друзьями, и, по слухам, повернулся к одному из них и сказал: "Ух ты, Кейт горяча".

Кадр из сериала "Корона" Фото: Instagram megkbellamy

Говорят, что этот эпизод стал поворотным моментом в отношениях пары, поскольку со временем они превратились из близких друзей и начали встречаться.

Платье, о котором идет речь, было продано на аукционе после показа за ошеломляющие 78 000 фунтов стерлингов и стало одним из самых известных модных моментов Кейт.

В то время пара училась в Университете Святого Андрея и познакомилась за год до того самого показа, хотя появление Кейт на подиуме, как полагают, стало катализатором романа.

Афиша сериала "Корона"

Кейт работала над получением степени по истории искусств, а Уильям, который первоначально поступил на факультет истории искусства, переключился на географию.

Вторая часть заключительной части сериала расскажет историю любви принца и принцессы Уэльских в университете.

Повзрослевшего принца Уильяма сыграет Эд МакВей.

Эд МакВей в роли принца Уильяма

Имельда Стонтон и Джонатан Прайс вновь исполнят роли королевы Елизаветы и принца Филиппа.

В финале сезона будет воссоздано еще одно историческое событие золотой юбилей королевы Елизаветы II.

Ранее Кейт рассказывала, что ей и Уильяму потребовалось некоторое время, чтобы узнать друг друга.

Юные Кейт и Уильям Фото: Скриншот TikTok

"Я покраснела, когда встретила тебя, и, по-моему, убежала. Я очень стеснялась встречаться с тобой", — рассказала она принцу Уильяму во время их помолвочного интервью в 2010 году.

Напомним, ранее Мэг Беллами уже назвали восходящей звездой. После того как она сыграла Кейт Миддлтон, 21-летняя актриса получила несколько выгодных контрактов. В том числе и с Dior, обогнав Меган Маркл, которая, как рассказывали таблоиды, хотела стать амбассадором этого бренда.