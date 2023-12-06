Джиллиан Андерсон вышла в свет в потрясающем красном платье с глубоким декольте

Звезда "Секретных материалов" и "Короны" продемонстрировала безупречное чувство стиля.

55-летняя Джиллиан Андерсон, звезда культового сериала "Секретные материалы", продемонстрировала умение носить алый бархат на церемонии вручения наград British Fashion Awards 2023. На красную дорожку она надела шикарное бордово-красное бархатное платье со смелым декольте. А ведь недавно ее наряд с красной дорожки попал в список самых скучных. Об этом пишет Daily Mail.

Джиллиан присутствовала на церемонии награждения, которая прошла в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. И блистала в платье Valentino.

Фото: Getty Images

Американская звезда Джиллиан дополнила свой образ серьгами-капельками и изящным золотым браслетом, а на пальцах носила несколько колец.

Такие звезды, как Кейт Мосс, Амаль Клуни и Гвинет Пэлтроу, прошли по красной дорожке British Fashion Awards 2023.

Мероприятие, представленное ювелирным брендом Pandora, в понедельник вечером вернулось в культовую лондонскую площадку — Королевский Альберт-Холл.

Вечер, организованный британской телекомпанией Майей Джамой и музыкальным исполнителем Коджей Радикал, был отмечен 16 наградами. Номинантов и победителей TFA выбирает международное жюри, состоящее из более чем 1000 экспертов отрасли.

Красная дорожка British Fashion Awards 2023

Мероприятие служит основным сбором средств для Фонда BFC который поддерживает будущий рост и успех британской индустрии моды, уделяя особое внимание образованию, предоставлению грантов и бизнес-наставничеству.

BFC также впервые после пандемии вернулся к вручению наград в области гендерного дизайна, разделив лучших британских дизайнеров на категории мужской и женской одежды.

Были отмечены ведущие деятели индустрии, такие как Валентино Гаравани, получивший награду за выдающиеся достижения, визажист Шарлотта Тилбери, получившая специальную награду за признание, и покойный Джо Кейсли-Хейфорд, получивший посмертную специальную награду за признание.

Сэм Смит получил награду "Культурный новатор". Говоря о награде Сэма, Кэролайн Раш, генеральный директор Британского совета моды, сказала, что Сэм был "настоящим культурным новатором, который бесстрашно раздвинул границы как моды, так и развлечений".

Британская индустрия моды также отдала дань уважения даме Вивьен Вествуд и ее бесстрашному подходу к дизайну и активизму.

Напомним, недавно Джиллиан Андерсон снималась в сериале "Половое воспитание" и в сериале про жен американских президентов. В проекте "Первые леди" ей досталась роль Элеоноры Рузвельт.