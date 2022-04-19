Звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон предстала в образе первой леди США (видео)

Актриса показала, что переживает попавшая в Белый дом женщина, муж которой стал президентом США.

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53-летняя американско-британская актриса Джиллиан Андерсон, сыгравшая Элеонору Рузвельт в сериале "Первая леди", показала кадры со съемок после премьеры проекта со своим участием, опубликовав фото и видео на странице в Instagram.

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На снимках она позирует в нарядах 30-ых годов прошлого века возле трейлера, а также в компании других участников съемок.

"Каким подарком было провести прошедшее лето на месте Элеоноры!", – подписала она публикацию.

"Первая леди" – новый сериал Showtime, созданный Аароном Кули, который рассказывает о жизни в Белом доме Элеоноры Рузвельт (Джиллиан Андерсон), Бетти Форд (Мишель Пфайффер) и Мишель Обамы (Виола Дэвис).

В качестве стимула для создания сериала послужило письмо первой леди Соединенных Штатов Марты Вашингтон к племяннице, где она описала свою жизнь как "больше похожую на государственного заключенного, чем на кого-либо еще". Хотя Вашингтон в конце концов приспособилась к статусу супруги президента, ее первоначальная реакция на новое положение оказалась пророческой для поколений тех, кто пришел после нее. Многие первые леди, от Луизы Адамс до Мелании Трамп, отказывались брать на себя эту роль.

Первый сезон из десяти эпизодов рассказывает о трех женщинах в период от юности до ухаживаний со стороны будущих мужей, предвыборной кампании и жизни за ее пределами. Несмотря на их многочисленные различия, исполнительный продюсер Кэти Шульман рассказала СМИ, что трио разделяло ключевое убеждение: "Ни одна из них не хотела быть там".

"Элеонора хотела быть там, но только если бы она могла быть президентом. Она не хотела быть там первой леди. И Бетти вошла в Белый дом, брыкаясь и крича. И Мишель была в абсолютном ужасе за свою жизнь и жизнь своей семьи".

[ + – ] Премьера сериала состоялась 17 апреля

По словам шоураннера, осознание того, что жизнь в Белом доме оказалась полезной для них самих, их семей, их страны, в конечном итоге стало действительно интересным объединяющим фактором.

Премьера сериала состоялась 17 апреля.

Джиллиан Андерсон не впервые играть подобные роли. Так, она перевоплотилась в Маргарет Тэтчер в сериале "Корона", причем ее работа была отмечена рядом престижных наград.

Напомним, актриса рассталась со своим бойфрендом, сценаристом Питером Морганом. Пара была в отношениях четыре года.