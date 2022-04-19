Зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон постала в образі першої леді США (відео)

Акторка показала, що переживає жінка, яка потрапила в Білий дім, чоловік якої став президентом США.

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53-річна американсько-британська акторка Джилліан Андерсон, яка зіграла Елеонору Рузвельт у серіалі "Перша леді", показала кадри зі зйомок після прем'єри проєкту зі своєю участю, опублікувавши фото та відео на сторінці в Instagram.

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На знімках вона позує у вбранні 30-х років минулого століття біля трейлера, а також у компанії інших учасників зйомок.

"Яким подарунком було провести минуле літо на місці Елеонори!" — підписала вона публікацію.

"Перша леді" — новий серіал Showtime, створений Аароном Кулі, який розповідає про життя в Білому домі Елеонори Рузвельт (Джилліан Андерсон), Бетті Форд (Мішель Пфайффер) та Мішель Обами (Віола Девіс).

Як стимул для створення серіалу послужив лист першої леді Сполучених Штатів Марти Вашингтон до племінниці, де вона описала своє життя як "більш схоже на державного ув'язненого, ніж на когось ще". Хоча Вашингтон зрештою пристосувалася до статусу дружини президента, її первісна реакція на нове становище виявилася пророчою для поколінь тих, хто прийшов після неї. Багато перших леді, від Луїзи Адамс до Меланії Трамп, відмовлялися брати на себе цю роль.

Перший сезон із десяти епізодів розповідає про трьох жінок у період від юності до залицянь з боку майбутніх чоловіків, передвиборчої кампанії та життя за її межами. Попри їхні численні розбіжності, виконавча продюсерка Кеті Шульман розповіла ЗМІ, що тріо розділяло ключове переконання: "Жодна з них не хотіла бути там".

"Елеонора хотіла бути там, але тільки якби вона могла бути президентом. Вона не хотіла бути там першої леді. І Бетті увійшла до Білого дому, брикаючись і кричачи. І Мішель була в абсолютному жаху за своє життя та життя своєї родини".

[ + – ] Прем'єра серіалу відбулася 17 квітня

За словами шоураннера, усвідомлення того, що життя в Білому домі виявилося корисним для них самих, їхніх сімей, їхньої країни, зрештою стало справді цікавим фактором, що об'єднує.

Прем'єра серіалу відбулася 17 квітня.

Джилліан Андерсон не вперше гратиме такі ролі. Так, вона перетворилася на Маргарет Тетчер у серіалі "Корона", причому її роботу відзначено низкою престижних нагород.

Нагадаємо, акторка розлучилася зі своїм бойфрендом, сценаристом Пітером Морганом. Пара була у стосунках чотири роки.