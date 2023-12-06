Николас Кейдж сообщил, когда уйдет из кино

Актер уверен, что проживет еще 15 лет, и хочет провести это время со своей семьей.

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Николас Кейдж, который в следующем месяце отметит свое 60-летие, заговорил о выходе на пенсию и завершении карьеры. По его словам, еще 3-4 фильма, и он отправится на заслуженный отдых. Об этом оскароносный актер рассказал журналу Vanity Fair.

"Возможно, у меня осталось еще три или четыре фильма. Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать о кино. Я думаю, что я продвинулся в кино настолько далеко, насколько мог", – подчеркнул он.

Кейдж понимает, что ему осталось всего "хороших 15 лет", учитывая, что его отец Август Коппола умер в возрасте 75 лет в 2009 году после сердечного приступа.

"Что я хочу делать в течение этих 15 лет, используя моего отца в качестве модели? Мне очень ясно пришло в голову, что я хочу проводить время со своей семьей", – говорит знаменитость.

Актер воспитывает 15-месячную дочь Августу Франческу, которую ему родила пятая жена Рико Шибата. Она младше своего мужа на 31 года. Пара уже два года состоит в браке.

Николас Кейдж и Рико Шибата

Старшему сыну Николаса, Уэстону, 26 декабря исполнится 33 года. Его матерью является актриса Кристина Фултон, с которой Кейдж снимался в картине "Глаза змеи". У него также есть 18-летний сын Кал-Эл, которого ему родила третья жена Элис Ким во время 13-летнего брака.

В марте следующего года Кейдж отправится в Марокко, чтобы вновь сыграть роль международного торговца оружием Юрия Орлова вместе с Биллом Скарсгардом в сиквеле отца и сына Эндрю Никкола "Повелители войны". Криминальная драма 2005 года "Оружейный барон" с Джаредом Лето, Бриджит Мойнахан и Итаном Хоуком в главных ролях собрала в мировом прокате 72,6 миллиона долларов и получила рейтинг одобрения критиков 62% (из 150 рецензий) на сайте Rotten Tomatoes.

В настоящее время зрители могут увидеть Николаса в роли профессора биологии Пола Мэтьюза в сюрреалистическом фильме Кристоффера Боргли "Сценарий мечты", который с момента премьеры 10 ноября заработал в мировом прокате 4,6 миллиона долларов.

Ранее Фокус писал, что мужчина обнаружил в шкафу украденную у звезды Голливуда Николаса Кейджа "реликвию".