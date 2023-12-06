Много детей и нужны деньги: Хью Грант признался, почему согласился на роль в "Вонке"

Британский актер раскрыл настоящую причину, по которой сыграл умпа-лумпу в новой картине, несмотря на то, что "ненавидел" эту роль.

63-летний Хью Грант подвергся критике за свою роль в фильме "Вонка", а его кастинг подвергся критике со стороны актера с карликовостью, который утверждал, что роль должна была быть предложена актеру с этим заболеванием, поскольку для них не хватает подходящих ролей. Но фильм "Вонка" собирает кассу, а Грант сделал откровенное признание. Об этом пишет Daily Mail.

Теперь Хью, чье состояние оценивается в 150 миллионов долларов, рассказал, что он даже не хотел эту роль, а согласился на нее из-за финансовых ограничений, вызванных его родительскими обязанностями.

У Хью Гранта пятеро детей в возрасте от 13 до пяти лет, и он сказал в интервью: "Я немного ненавижу сниматься, но у меня много детей, и мне нужны деньги".

Далее он пожаловался на съемочный процесс "Вонки", в ходе которого он с помощью компьютерной графики превратился в маленького, играющего на пикколо, оранжевого умпа-лумпу.

Он пожаловался, что вокруг него было множество камер и съемочного оборудования, необходимых для создания эффекта: "Это было похоже на терновый венец, очень неудобно. Я поднял из-за этого большой шум. Я не мог бы ненавидеть все это больше… и, честно говоря, то, что я сделал со своим телом, было ужасно".

Первый ребенок Хью и его жены Анны Эберштейн, Джон, родился в сентябре 2012 года. Второго ребенка они родили в декабре 2015 года, а третьего — в марте 2018 года.

Пара не раскрыла ни пол, ни имена своих младших детей.

Помимо троих детей от Анны, у Хью также есть двое детей от бывшей Тинглан Хонг: дочь Табита, 13 лет, и сын Феликс, 11 лет.

Выбор Хью на роль умпа-лумпы, крохотного помощника Вилли Вонки, в СМИ назвали спорным. В двух предыдущих фильмах их играли актеры с карликовостью.

Джордж Коппен, актер ростом 116 см, чей отец играл эвока в "Звездных войнах", рассказал BBC: "Многие актеры с карликовостью чувствуют, что нас вытесняют из индустрии, которую мы любим. Многие люди, включая меня, утверждают, что таким, как я следует предлагать повседневные роли в драмах и сериалах, но нам таких ролей не предлагают. Одну дверь закрывают, а следующую открыть забыли", — заявил Джордж.

В "Чарли и шоколадной фабрике" умпа-лумпы — это крохотные рабочие на фабрике, которых Вонка привез из Лумпалэнда. В первом фильме о Вонке 1971 года, роль кондитера играл Джин Уайлдер, во втором, снятом в 2005-м, роль досталась Джонни Деппу.

Новый фильм о Вонке рассказывает историю шоколатье, которого играет Тимоти Шаламе, до того, как он открыл свою шоколадную фабрику. И режиссер уже признался, что в отличие от предыдущих фильмов, в его картине все сладости были настоящими.