Мерил Стрип появилась на красной дорожке с четырьмя детьми (фото)

Дочь голливудской актрисы выбрала платье украинского бренда.

74-летняя американская актриса Мерил Стрип вышла на красную дорожку с четырьмя детьми. Об этом пишет People.

Голливудская звезда появилась на публике со своими четырьмя наследниками, посетив гала-вечер Музея Академии, после новостей о ее разводе с мужем Доном Гаммером.

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" была в черном платье и соответствующих туфлях. Мэрил присоединилась к своему 44-летнему сыну Генри Вулфу, который был одет в элегантный полностью черный смокинг, а его жена Тамрин Сторм Хокер была одета в бежевое платье.

Также рядом со Стрип была ее 37-летняя дочь Грейс Гаммер в сопровождении мужа, музыкального продюсера Марка Ронсона. Грейс была в черном платье с рукавами, а ее избранник надел классический смокинг.

Мерил Стрип с детьми Фото: Getty Images

40-летняя Мейми Хаммер также позировала рядом со своей мамой в черном платье с вырезами на груди, а ее 32-летняя сестра Луиза Джейкобсон Хаммер надела черное платье с цветочным золотым узором.

Дон Гаммер и оскароносная актриса продолжают быть партнерами и поддерживать друг друга в личном и профессиональном плане, однако они больше не находятся в романтических отношениях с 2017 года.

Мерил Стрип с дочерьми Фото: Getty Images

Интересно, что дочь Мерил Стрип Мейми появилась в наряде украинского бренда Bevza.

Дочь Мерил Стрип

Напомним, героиню Мерил Стрип в мюзикле "Мамма миа" могут воскресить.

Также Фокус писал о женитьбе дочери Мерил Стрип в 2021 году.