Звезда "Сплетницы" вышла в свет в платье украинского бренда (фото)

Знаменитость не впервые выбирает наряды от украинских дизайнеров.

55-летняя американская актриса Келли Резерфорд вышла в свет в платье украинского бренда. Снимками звезда экрана делится в своем Instagram.

Исполнительница мамы героини Блейк Лайвли в культовом сериале "Сплетница" вместе с моделью Адрианой Лимой и другими знаменитостями приняла участие в ежегодном мероприятии Mon Cheri в Мюнхене, Германия. Для появления актриса выбрала черное длинное платье с акцентными рукавами от украинского бренда GASANOVA, основанного дизайнером Эльвирой Гасановой. К образу звезда экрана добавила блестящую сумочку и лаконичные часы. Она собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж.

"Прекрасный вечер в Мюнхене", — лаконично прокомментировала событие Келли Резерфорд и даже отметила страницу бренда.

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Келли Резерфорд

Тем временем дизайнер Эльвира Гасанова ответила в комментариях эмодзи в виде смайликов с сердечками в глазах.

Ранее Резерфорд уже появлялась на публике в образах от Екатерины Сильченко и Юлии Магдыч.

Напомним, Келли Резерфорд появилась на публике в платье-вышиванке украинского бренда.

Также Фокус писал о появлении на красной дорожке дочери Мерил Стрип в платье украинского бренда.