Похудеть на твороге. Диетолог рассказала, как есть творог, чтобы сбросить вес

Этот популярный молочный продукт содержит мало калорий и насыщает организм белком, а еще, при правильном употреблении, помогает сбрасывать вес.

Творог далеко не первый продукт, который приходит на ум, когда вы задумываетесь о диетическом рационе. Многие люди считают его продуктом, способствующим набору веса, особенно учитывая то количество мифов, которое существует вокруг молочных продуктов. Однако исследования показывают, что употребление молочных продуктов с высоким содержанием белка и цельных жиров, таких как творог, может увеличить мышечную массу и уменьшить жировые отложения. Как правильно употреблять творог, чтобы худеть, помогает разобраться диетолог Дестини Муди. Об этом пишет Eat This, Not That.

Фото: Freepik

Высокое содержание белка в твороге способствует ощущению сытости, что помогает обуздать аппетит, предотвратить тягу к еде и способствовать снижению веса.

"Творог — прекрасное средство для похудения, о котором слишком многие забывают, как об источнике белка", — говорит Муди. "Это относительно недорогой продукт , а порция творога может содержать колоссальные 24 грамма белка, что соответствует средней ложке протеина. Творог с низким содержанием жира содержат меньше калорий, что делает его более полезным для снижения веса, кроме того в нем больше белка на порцию".

Кроме потенциальной потери веса, обогащенный необходимыми питательными веществами, такими как кальций, фосфор и витамины группы B, творог поддерживает здоровье костей, обмен веществ и общее самочувствие.

"Творог является богатым источником казеинового белка. Хотя продукты с высоким содержанием белка уже могут способствовать насыщению и предотвращать переедание, казеиновый белок делает даже больше. Казеин переваривается медленнее, что может поддерживать чувство сытости в течение длительного времени. Некоторые исследования показали, что творог так же эффективен в борьбе с голодом, как и яйца. Кроме того, он относительно низкокалорийный по сравнению с другими источниками животного белка, что делает его отличным продуктом для похудания", — объясняет Муди.

Используйте творог в качестве источника белка

Фото: Freepik

"Из трех макронутриентов, белков, углеводов и жиров, белок является наиболее насыщающим. Этот макронутриент способствует наиболее глубокому ощущению сытости. Долгое ощущение сытости может способствовать потере веса, поскольку это может предотвратить переедание или плохое самочувствие, когда вы голодаете и сильно ограничивает калории", — говорит Муди.

Добавление творога в рацион обеспечит источник высококачественного белка, который поддерживает ваши мышцы и способствует ощущению сытости. В 100-граммах обезжиренного творога содержится 11 граммов белка. Согласно обзору 2021 года, диеты с высоким содержанием белка могут повысить чувство сытости и уменьшить жировую массу. Независимо от того, добавляется ли он в салаты, смешивается с цельнозерновыми продуктами или употребляется отдельно, творог является вкусным способом увеличить потребление белка.

Ешьте творог на завтрак

Наслаждайтесь творогом со свежими фруктами, небольшим количеством меда или смешанным с овсянкой, чтобы сытно и питательно начать свой день. Сочетание белка и полезных жиров в твороге помогает вам насытиться, уменьшая искушение перекусить менее питательными продуктами в течение дня

"Ешьте немного творога на завтрак с фруктами или добавьте его в смузи, чтобы получить высокобелковый завтрак", — рекомендует Муди. " Во время похудения завтрак имеет решающее значение для поддержания контроля над гормонами голода в течение оставшейся части дня, а завтрак с высоким содержанием белка и клетчатки, такой как творог и фрукты, — один из лучших вариантов".

Выбирайте творог на перекус

Фото: Pixabay

"Вы также можете наслаждаться творогом между приемами пищи в качестве перекуса или есть его после тренировки", — говорит Муди. Опять же, богатое содержание белка в твороге может помочь обуздать тягу к еде и сохранить чувство сытости до следующего приема пищи.

Чтобы каждый раз менять вкус творога и получать дополнительные питательные вещества, добавляйте к нему семечки, орехи, трав и фрукты.

Напомним, как приготовить идеальный домашний творог всего из двух ингредиентов.

Ранее Фокус писал о том, что часто, пытаясь похудеть, люди выбирают обезжиренные молочные продукты, для того, чтобы снизить калорийность, но делать так не стоит,

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.