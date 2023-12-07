Бритни Спирс отреагировала на новости об ампутации ноги ее отца (видео)

Судя по всему, примирения между родными людьми в ближайшее время не будет.

42-летняя американская певица Бритни Спирс отреагировала на новости об ампутации ноги ее отца. Роликом звезда сцены делится в своем Instagram.

Накануне стало известно, что Джейми Спирсу пришлось ампутировать ногу после заражения инфекцией, и он "плохо себя чувствует", по словам инсайдера.

Были противоречивые утверждения о том, есть ли надежда на то, что Бритни и ее отец смогут наладить напряженные отношения на фоне кризисной ситуации.

Однако артистка не выразила никакого намека на волнение в Instagram, опубликовав архивные кадры, на которых она и ее менеджер Кейд Хадсон находятся в отпуске.

Видео было снято летом 2023 года, когда Бритни и Кейд, которые являются лучшими друзьями и профессиональными партнерами, отдыхали в Мексике.

Бритни Спирс и Кейд Хадсон

На одном из клипов Бритни и Кейд танцуют в помещении. Певица демонстрирует зеленое бикини, а ее менеджер — без рубашки. Традиционно артистка выключила комментарии к посту.

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Бритни Спирс с семьей Фото: Getty Images

Несмотря на то, что ранее сообщалось, что Спирс хочет помочь отцу и найти с ним общий язык, впоследствии инсайдеры это опровергли. А теперь певица сама демонстрирует свое равнодушие.

Напомним, мама Бритни Спирс пытается примириться с певицей.

Также Фокус писал о вероятном заболевании Бритни Спирс.