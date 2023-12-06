Бритни Спирс не хочет мириться с отцом, несмотря на его проблемы со здоровьем

Ранее стало известно, что Джейми Спирсу ампутировали ногу.

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Американская певица Бритни Спирс не хочет мириться со своим отцом Джейми Спирсом, несмотря на то, что его здоровье ухудшилось из-за ампутации ноги. Об этом пишет Page Six.

Несколько инсайдеров рассказали, что сообщения о том, что артистка хочет воссоединиться со своим отцом, являются неправдой.

TMZ накануне сообщило, что Бритни "скучает" по отцу, и даже планировала иногда присылать ему деньги, чтобы помочь.

Джейми Спирс Фото: Getty Images

Сейчас сообщается, что певица "никогда не простит ему злоупотреблений и травм, которые он нанес".

Помимо споров о деньгах, Бритни Спирс также рассказала, что отец называл ее толстой и якобы ограничивал потребление курицы и консервированных овощей в течение двух лет.

Артистка также раскритиковала своего "ужасного" отца за то, что он принудил ее к реабилитации в 2014 году от "зависимости от крэка и героина".

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Осенью 2021 Бритни освободилась от опеки своего отца, которая длилась около 13 лет. Почти сразу после этого певица вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари и даже забеременела. Однако ребенка Спирс потеряла в результате выкидыша. А летом 2023 года стало известно о разводе пары.

Напомним, отцу Бритни Спирс ампутировали ногу.

Также Фокус писал о 42-м дне рождения Бритни Спирс.