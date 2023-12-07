Дочь Моники Беллуччи показала кадры фотосессии в Нью-Йорке (фото)

Дева примерила черное платье с разрезом, продемонстрировав свои ноги.

19-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель показала кадры с фотосессии в Нью-Йорке. Снимки дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя опубликовала в Instagram с более 1 млн подписчиков.

В частности, Дева позировала на фоне небоскребов и нью-йоркского солнца. Она примерила черное платье с разрезом на ноге и открытыми плечами. Волосы наследницы бывшей звездной четы были распущены. Она сделала легкий макияж.

"Нью-Йорк, Нью-Йорк!" — подписала кадры их автор Люсия. Она не впервые фотографирует Деву.

Дева Кассель

"Красавица Дева", "Другие просто прекрасны, ты ангел", "Дева самая красивая из всех!!!!" — реагируют на съемку юной модели ее фолловеры в соцсети.

Отметим, что французский актер Венсан Кассель и итальянка Моника Беллуччи развелись в 2013 году. От их союза, кроме Девы, подрастает дочь Леони, которая гораздо менее медийная, чем ее старшая сестра, которая активно строит карьеру модели и снимается в кино.

Сейчас старшая наследница Беллуччи и Касселя встречается с Саулом Нанни — итальянским актером и моделью.

Напомним, Дева Кассель позировала топлес для глянца.

Также Фокус писал о появлении дочери Моники Беллуччи на обложке Elle.