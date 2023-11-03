Дева Кассель снялась топлес для глянца (фото)

Юная звезда подиумов стала героиней нового выпуска Numéro.

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19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель снялась топлес для глянца. Снимками с фотосессии дочь Моники Беллуччи, 59, и Венсана Касселя, 56, делится в своем Instagram.

Юная знаменитость стала героиней нового выпуска Numéro. На страницах издания Дева появилась в темных стильных образах, в частности, примерила блейзер, позируя топлес. Волосы дочери Моники Беллуччи были собраны в аккуратный пучок. Она также сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Кассель позировала в луках от французского дома моды Dior.

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Дева Кассель

"Я думал, что ты самая красивая девушка в киберпространстве, но ошибался, ты самая красивая девушка в целом мире", "Тень Моники", "Люблю твою улыбку, Дева!!!" — реагируют на новую съемку модели ее поклонники в соцсети.

Дева Кассель Фото: Instagram d.casseluxxi

Дева Кассель — дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Они также воспитывают общую наследницу Леони. Звездная пара развелась в 2013 году.

Напомним, как Венсан Кассель поздравил старшую дочь с 19-м днем рождения.

Также Фокус писал о новых отношениях Девы Кассель. Избранником модели стал итальянец Саул Нанни.