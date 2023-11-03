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Стиль життя

Дева Кассель знялася топлес для глянцю (фото)

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Фото: Instagram/Deva Cassel | Дева Кассель

Юна зірка подіумів стала героїнею нового випуску Numéro.

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19-річна італійська модель та акторка Дева Кассель знялася топлес для глянцю. Знімками з фотосесії донька Моніки Беллуччі, 59, та Венсана Касселя, 56, ділиться у своєму Instagram.

Юна знаменитість стала героїнею нового випуску Numéro. На сторінках видання Дева зʼявилася в темних стильних образах, зокрема приміряла блейзер, позуючи топлес. Волосся доньки Моніки Беллуччі було зібране в охайний пучок. Вона також зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

Кассель позувала в луках від французького дому моди Dior.

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Дева Кассель

"Я думав, що ти найгарніша дівчина в кіберпросторі, але помилявся, ти найгарніша дівчина в цілому світі", "Тінь Моніки", "Люблю твою посмішку, Дево!!" — реагують на нову зйомку моделі її прихильники в соцмережі.

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Дева Кассель
Фото: Instagram d.casseluxxi

Дева Кассель — донька італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя. Вони також виховують спільну спадкоємицю Леоні. Зіркова пара розлучилася у 2013 році.

Нагадаємо, як Венсан Кассель привітав старшу доньку з 19-м днем народження.

Також Фокус писав про нові стосунки Деви Кассель. Обранцем моделі став італієць Саул Нанні.