Фильму "Колдунья 3" быть: Анджелина Джоли слила подробности продолжения

Актриса не скрывает, что снова сыграет главную роль

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли призналась, что в свет выйдет еще одна часть фильма "Колдунья". Об этом она рассказала в интервью The Wall Street Journal.

Роль Джоли в образе Малефисенты получила большой резонанс. Уже много лет образ в котором появилась актриса в фильме продолжает лидировать как образ для празднования Хэллоуина.

Первая часть приключенческо-драматического фильма вышла в 2014 году. Тогда ее режиссером был Роберт Стромберг. В основу лег сюжет сказки Шарля Перро "Спящая красавица". Фильм приобрел большую популярность и даже был номинирован на Оскар.

После дебюта стало известно, что в свет выйдет вторая часть фильма. Продолжение первой части вышло в свет аж через 5 лет — в 2019 году. Тогда режиссером стал Хоакимом Роннинго.

И хотя разработчики ожидали такого же успеха новой ленты, все же фильм имел худший прокат.

Конечно поклонники фильма ждали известия о третьей части фильма, хотя и боялись, что разработчики не решатся ее снимать.

По информации СМИ, новым режиссером станет Жауме Колет-Серра. Конечно же в фильме появится Анджелина Джоли. Эту информацию она подтвердила в интервью. Актриса не вдается в подробности. Однако, судя по всему подготовка уже началась.

Ориентировочно фильм ожидается в 2024 году. Однако точной даты его выхода пока нет.

Напомним, 83-летний Чак Норрис показал кадры из своего нового боевика.