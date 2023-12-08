"Я их очень люблю": Надя Дорофеева впервые рассказала о детях Миши Кацурина

Звезда сцены призналась, что особых проблем с Ваней и Сашей не возникает, ведь они очень воспитанные и спокойные.

Украинская певица Надя Дорофеева впервые рассказала о взаимодействии с детьми своего мужа Миши Кацурина. Артистка накануне появилась в эфире "Нашего радио".

Знаменитость призналась, что особых проблем с Ваней и Сашей не возникает, ведь они очень воспитанные и спокойные. Однако порой детей приходится уговаривать поесть или сходить в душ.

"Сейчас у нас, кстати, дети дома. Я их очень люблю, мы классно проводим время вместе. Нормальная родительская жизнь. Они прекрасны", — рассказывает Дорофеева.

Надя Дорофеева

Также певица рассказала, как ее называют наследники Кацурина.

"Ваня не мог сказать "Надя", он говорил "Дядя" очень долго. Сейчас уже умеет говорить "Надя". И Саша тоже говорит "Надя"", — признается звезда сцены, добавив, что они объясняют Саше и Ване, что у них есть родные мама и папа, а Дорофеева — еще один человек, который их любит.

Надя Дорофеева с дочерью Миши Кацурина Фото: Скриншот

Дочь Александра и сын Иван — наследники ресторатора от дизайнера Даши Кацуриной. Они объявили о разводе в марте 2022 года: практически в один момент с Дорофеевой и Дантесом. Впоследствии Даша Кацурина начала встречаться с Владимиром Дантесом, а Миша Кацурин — с Надей Дорофеевой. Последние летом 2023 года даже поженились.

Напомним, Дантес помогал дочери своей возлюбленной делать задания по украинскому языку.

Также Фокус писал о семейных выходных Владимира Дантеса и Даши Кацуриной с детьми.