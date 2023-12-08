Лучше квашеная: 6 причин никогда не есть сырую капусту

Хотя сырая капуста имеет свои преимущества, важно учитывать индивидуальные особенности здоровья и потенциальные недостатки этого популярного овоща.

Капуста — крестоцветный овощ, известный своей универсальностью и питательной ценностью, является основным продуктом многих кухонь. Хотя капуста обладает множеством преимуществ для здоровья, следует знать и ее недостатки, особенно когда речь идет о ее употреблении в сыром виде. Оказывается, сырая капуста может вызывать проблемы с пищеварением и влиять на функции щитовидной железы. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Расстройство пищеварения

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Сырая капуста содержит клетчатку, которая обычно очень полезна для здоровья пищеварительной системы, однако у некоторых людей высокое содержание клетчатки может привести к пищеварительному дискомфорту, включая вздутие живота и повышенное газообразование. Приготовление капусты облегчит ее переваривание и снизит вероятность возникновения побочных эффектов.

Снижение функции щитовидной железы

Капуста, как и другие крестоцветные овощи, содержит соединения, известные как зобогенные вещества (тиоцианаты). Эти соединения могут влиять на функцию щитовидной железы, подавляя поглощение йода. Хотя приготовление капусты помогает нейтрализовать часть зобогенной активности, людям с заболеваниями щитовидной железы все же следует проявлять осторожность и проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Риск заболеваний пищевого происхождения

Фото: Freepik

Сырые овощи, включая капусту, в случае заражения несут риск заболеваний пищевого происхождения. Тщательное мытье капусты и других овощей необходимо, но даже при правильной очистке все равно существует риск бактериального заражения. Приготовление капусты исключает этот риск, что делает этот вариант более безопасным для некоторых людей.

Метеоризм и газообразование

Сырая капуста содержит соединения, которые могут привести к повышенному газообразованию во время пищеварения. Для людей, склонных к метеоризму или имеющих чувствительную пищеварительную систему, употребление сырой капусты может усугубить эти проблемы. Приготовление капусты может помочь разрушить эти соединения, уменьшив вероятность чрезмерного газообразования.

Доступность питательных веществ

Хотя сырые овощи часто хвалят за сохранение питательных веществ, некоторые питательные вещества в капусте становятся более биодоступными при приготовлении. Приготовление пищи может улучшить усвоение определенных витаминов и минералов и капусты, делая их более доступными для использования организмом.

Риск аллергических реакций

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Хотя это случается довольно редко, у некоторых людей может быть аллергия на капусту или определенные белки, присутствующие в ней. Употребление сырой капусты увеличивает риск возникновения аллергической реакции. Если вы подозреваете аллергию, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Хотя сырая капуста имеет свои преимущества, важно учитывать индивидуальные особенности здоровья и потенциальные недостатки. Приготовление капусты может решить некоторые проблемы с пищеварением, улучшить усвоение питательных веществ и устранить риск заболеваний пищевого происхождения. Как и в случае с любым другим продуктом, важно найти баланс, основанный на личных предпочтениях, уровне переносимости и состоянии здоровья. Если вам нравится капуста, поэкспериментируйте с ее приготовлением, это предоставит вам целый ряд кулинарных вариантов, одновременно решая потенциальные проблемы, связанные с ее употреблением в сыром виде.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.