Княгиня Монако Шарлен зажгла праздничные огни в пальто за более 200 тыс. грн (фото)

Княжеская чета открыла ярмарку, которая будет работать до 7 января 2024 года.

Княгиня Монако Шарлен в компании мужа, князя Альбера II, открыла рождественскую ярмарку в городе. Снимками с события делится официальный аккаунт монаршей семьи в Instagram.

"Князь Альбер II и княгиня Шарлин в сопровождении принцессы Стефании и Мелани-Антуанетты де Масси открыли Рождественскую ярмарку и дали начало иллюминации княжества. Тема ярмарки в этом году "Ренье III, страстный князь" приглашает открыть через роскошные декорации многочисленные страсти князя Ренье, такие как цирк, искусство, животные, автомобили или море", — отмечают на странице.

Князь и княгиня Монако

На праздничном мероприятии княгиня Шарлен появилась в клетчатом пальто красного цвета от Burbеrry, черных кожаных сапогах на каблуках и в перчатках. Отметим, что пальто монаршей персоны стоит 5 900 долларов (около 217 тысяч гривен). К образу Шарлен добавила серьги с бриллиантами и жемчугом.

Князь и княгиня Монако Фото: Getty Images Княгиня Монако Шарлен Фото: Getty Images

Между тем князь Альбер II был в сером костюме и черном пальто. Супруги прогулялись по городу, пообщались с жителями и зажгли праздничные иллюминации.

Князь и княгиня Монако Фото: Getty Images

Напомним, княгиня Монако появилась на публике в парных образах со своей дочерью Габриэлой.

Также Фокус писал о появлении князя Монако с супругой на публике с благотворительной целью.