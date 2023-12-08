Виктория Бекхэм появилась на публике с дочкой (фото)

Подписчики знаменитости заметили сходство звезды с наследницей.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм появилась на публике с подросшей дочерью. Снимками с события многодетная мама делится в Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

Бекхэм и ее 12-летняя дочь Харпер Севен стали гостями мероприятия "Vogue 100" в Майами.

"Особый день с #HarperSeven", — прокомментировала событие Виктория Бекхэм.

На публике она появилась в белом брючном костюме с черным лаконичным ремнем своего бренда. К образу дизайнер добавила часы и серьги, распустив длинные волосы.

Тем временем Харпер контрастировала с мамой в черном платье на бретелях. Волосы она собрала в хвост.

В частности, на мероприятии в Майами заметили жену Лионеля Меси Антонеллу Рокуццо.

Виктория Бекхэм с дочерью

"Харпер такая красивая леди", "Ваша мини-я. Она так похожа на свою маму", "Мини-Бекхэм. Вы обе потрясающие", — реагируют на свежие фото дочери Виктории и Дэвида Бекхэма пользователи сети.

Кроме Харпер, певица и футболист Дэвид Бекхэм воспитывают троих сыновей — Бруклина, Ромео и Круза.

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон повторила модный прием Виктории Бекхэм.

Также Фокус писал о новом тренде от Виктории Бекхэм.