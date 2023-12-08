Принцесса Беатрис и ее муж продемонстрировали на публике стиль смарт-кэжуал (фото)

Супруги выбрали для выхода в свет ансамбли в одинаковых тонах.

Принцесса Беатрис вместе с мужем, итальянским аристократом Эдоардо Мапелли Моцци, посетили показ документального фильма "Джеймс Блант: одно британское чудо" об известном британском поп-певце, пишет Hello.

На мероприятии пара появилась, продемонстрировав сдержанную элегантность в скоординированных темно-синих и черных ансамблях.

Беатрис выбрала комфортный и шикарный ансамбль, надев темно-синий свитер с круглым вырезом в сочетании с гладкой атласной юбкой-комбинацией миди от бренда Jigsaw. Свой наряд она дополнила стильными ботинками на молнии от Zara, находкой прошлого сезона, и добавила нотку изысканности браслетом-цепочкой.

Эдоардо, как и его жена, остановил выбор на стиле смарт-кэжуал. На нем было темно-синее пальто, белоснежная рубашка на пуговицах, темные брюки и пара повседневных белых кроссовок.

Пара позировала собравшимся фотографам, после чего отправилась в зал к другим гостям показа.

Сейчас британская публика с нетерпением ожидает начала рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве, который уже несколько лет организовывает Кейт Миддлтон. Ожидается, что все члены королевской семьи будут на нем присутствовать.

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