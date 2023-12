Селена Гомес подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко

Певица и актриса призналась, что скрывала свой роман шесть месяцев.

Селена Гомес подтвердила, что состоит в отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко. 31-летняя певицы и актриса призналась, что этим отношениям уже полгода, но они с Бенни скрывали свой роман. Ранее она говорила, что ей нужен человек рядом, который будет к ней добр и сможет ее рассмешить. Об этом пишет Daily Mail.

Селена опубликовала фото с 35-летним Бенни в сториз днем ранее, 7 декабря.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

Это произошло после того, как она поставила лайк и прокомментировала "Факты" в Instagram Popfactions, в котором говорилось, что звезда "по-видимому, подтверждает", что она в отношениях.

Селена призналась, что их отношениям с Бенни уже шесть месяцев и что он относится к ней лучше, чем кто-либо другой.

В июле Бенни присутствовал на вечеринке по случаю 31-го дня рождения Селены. И они подписаны друг на друга в Instagram.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

Селена и Бенни ранее работали вместе над тремя песням.

Но также Бенни Бланко работал и с бывшим парнем Селены – Джастином Бибером.

Селена Гомес ранее встречалась с Зейном Маликом и Эндрю Таггартом из The Chainsmokers. Также среди ее бойфрендов были The Weeknd в 2017 году и Ник Джонас в 2008 году.

Также у нее был короткий роман со звездой "Сумерек" Тейлором Лотнером.

Но самый ее продолжительный роман был с Джастином Бибером с 2009 по начало 2018 года.

В 2010-м юных звезд познакомили их менеджеры. И фанаты решили, что их роман – это пиар-ход.

На шоу Эллен Дедженерес Селена заявила, что Джастин ей как младший брат. Наконец, в 2011-м влюбленные признали себя парой, приехав вместе на "Оскар".

Поклонники тут же создали фан-клуб "Джелена" и заговорили о скорой помолвке и свадьбе своих кумиров. Но роман получился бурным. Бибера постоянно видели в компании моделей, среди которых была "ангел" Барбара Палвин.

"Я сходил с ума, был абсолютно безрассудным", — говорил Джастин Бибер об отношениях с Селеной Гомес.

Пара то расставалась, то сходилась вновь. В итоге Джастина заподозрили в романе с Хейли Болдуин, хоть они и утверждали, что их связывает лишь дружба.

В 2018 году Джастин женился на Хейли и назвал ее любовью всей жизни. А Селена выпустила трек Lose You to Love Me, со словами: "За два месяца ты нашел замену всему, что было между нами, словно это было легко". Хейли и Джастина травили в соцсетях, но сейчас между звездами установился шаткий мир.