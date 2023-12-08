Принца Уильяма с детьми заметили за покупкой рождественской елки

Семья принца и принцессы Уэльских вовсю готовится к Рождеству, привлекая к этоп процессу и своих детей.

Принц и принцесса Уэльские, как и все родители, хотят обеспечить своим троим детям яркое и уютное Рождество, а поэтому вместе с ними готовятся к празднику. Как пишет Hello, принц Уильям и двое его старших детей, Джордж и Шарлотта были замечены в магазине рождественских елок в Беркшире, который открыт по будням с 11:00 до 19:00 и по выходным с 9:00 до 17:00. Пока отец семейства беседовал с мужчиной, брат и сестра рассматривали елки. Принца Луи с ними не было.

По словам источника журнала, будущий король с семьей очень любит посещать это место.

"Неудивительно, что принц Уильям и его семья выбрали дерево в Большом Виндзорском парке. Покойная королева всегда заказывала там рождественские елки для Виндзорского замка, и король Чарльз сделал то же самое в прошлом году. Он поддерживает семейную традицию", – рассказал инсайдер.

8 декабря Кейт проводит в Вестминстерском аббатстве свой ежегодный концерт "Рождественские гимны" в третий раз. В этом году он посвящен тем, кто занимается поддержкой младенцев, маленьких детей и семей по всему Соединенному Королевству, а также рождению новой жизни.

Мероприятие этого года также связано с кампанией Princess's Shaping Us, которая была запущена в январе 2023 года, и "продемонстрирует надежду на новую жизнь и то, почему так важно создавать поддерживающий, заботливый мир вокруг детей и взрослых в их жизни".

Ожидается, что Вестминстерский хор исполнит одни из самых любимых гимнов страны. Также в качестве гостей примут участие Адам Ламберт, Беверли Найт, Джейкоб Коллиер, Фрейя Райдингс и Джеймс Бэй.

Вестминстерское аббатство будет соответствующим образом оформлено к концерту.

Рождественский концерт будет не единственным событием, которое состоится в этот вечер: при поддержке Королевского фонда будет проведено двенадцать общественных колядных служб. Они пройдут в Леоминстере, Шеффилде, Хартлпуле, Клифтоне, Аппингеме, Апминстере, Чарлбери, Честере, Ньюпорте, Лондондерри, Файфе и Бангоре.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон в жемчужном пиджаке пригласила фанатов на концерт рождественских гимнов.