Кейт Миддлтон в жемчужном пиджаке пригласила фанатов на концерт Рождественских гимнов

Принцесса Уэльская сказала, что "не может дождаться" большого праздника с семьей и друзьями в Вестминстерском аббатстве.

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Принцесса Уэльская вернется в Вестминстерское аббатство, чтобы провести специальную службу рождественских гимнов сегодня, в пятницу, 8 декабря. В этом году эта служба станет поводом поблагодарить всех тех, кто работает над поддержкой младенцев, маленьких детей и семей по всей Великобритании. Кейт Миддлтон появилась в небольшом тизере-приглашении в очаровательном жакете, расшитом жемчугом. Об этом пишет HELLO!

На концерте в Вестминстерском аббатстве будет выступать хор аббатства, а также специальные гости: Беверли Найт, Адам Ламберт, Джейкоб Коллиер, Фрейя Райдингс и Джеймс Бэй.

Тизер к концерту Кейт Миддлтон

Гостями вечера станут волонтеры, акушерки, патронажные сестры и врачи со всей Великобритании.

В пресс-службе Кенсингтонского дворца рассказали, как принцесса готовилась к концерту.

"Принцесса усердно работала за кулисами, чтобы убедиться, что концерт в этом году станет событием, на котором поблагодарят всех, кто поддерживает детей по всей Великобритании. С момента запуска своей кампании "Формируем нас" в феврале она проливает свет на то, насколько важны первые пять лет в жизни ребенка. В этом году концерт рождественских гимнов станет празднованием прекрасной возможности, которую приносит рождение ребенка, и ей не терпится поприветствовать гостей в аббатстве", — сообщили во дворце.

"Королевские гимны: Вместе на Рождество" будут транслироваться на каналах ITV1 и ITVX в 19:45 в канун Рождества.

В тизере, вышедшем в эфир в четверг вечером, можно увидеть Кейт, стоящую перед рождественской елкой в ​​жакете с жемчужной отделкой.

Неизвестно, присоединятся ли к торжеству в этом году трое детей принца Уильяма и Кейт: десятилетний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи.

Семья принца Уильяма на Рождество 2020 года Фото: Getty Images

Джордж и Шарлотта присоединились к своим родителям на первом шоу Кейт в 2021 году, а также присутствовали на прошлогоднем концерте.

Напомним, ранее в официальных соцсетях показали, как к Рождеству украсили Виндзорский замок.