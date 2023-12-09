Ваш зимний друг: 10 стильных и удобных свитеров с высоким воротником (фото)

Среди разнообразия фасонов, цветов и размеров каждая девушка выберет себе тот свитер, который отвечает ее внутреннему духу.

Вы представляете, что в вашем гардеробе для холодной поры нет уютного и теплого свитера, надежно защищающего вас от любой непогоды? Стилисты модного итальянского сайта Cliomakeup тоже так решили и предложили 10 вариантов свитеров.

Но прежде они решили обобщить тренды и составили буквально пять советов по выбору модели свитера с воротником для сезона 2023/24.

Прежде всего свитер-водолазка — незаменимая вещь.

Свитера универсальны, чтобы согреть вас, и стильны, чтобы сделать ваш образ неповторимым.

Зимний свитер — это и узкая модель с высоким воротником, которую можно носить под пиджак, и свитер из грубой шерсти, уютный до бесконечности, и модель оверсайз для тех, кто ценит прежде всего удобство.

По размеру свитер может быть облегающим, особенно если это позволяет фигура, либо свободного покроя, обеспечивающего легкость движений.

Цвета — невообразимое множество: от нейтральных и базовых черного, белого, серого, бежевого до насыщенного красного, фиолетового, изумрудного и т.д. Смотрите, не забалуйте от выбора!

Классика

Среди любимых теплых свитеров водолазки, наверное, занимают лидирующие позиции. Благодаря высокому воротнику они согревают и защищают. Одновременно им не откажешь в элегантности, особенно если это классическая модель с облегающим высоким воротником.

Фото: pixabay.com

Создающие многослойность

Такие свитера особенно хороши зимой, когда высокая влажность подчас пробирает до косточек. Они могут быть связаны из легкой или средней пряжи, но обязательно с высоким воротником. Их можно носить под пиджак либо с кардиганом.

Фото: pixabay.com

Дополняющие образ

Тут внимание следует обращать даже не столько на фасон, как на цвет — особенно если это базовые оттенки серого, бежевого, черный или белый цвет. А еще неплохо смотрится такой универсальный для любого образа тон, как светло-голубая пыль.

Фото: pinterest.com

Мисс повседневность

Со свитером-водолазкой ваш повседневный образ может быть достаточно изысканным. При этом это может быть даже тяжелый свитер прямого покроя с высоким воротником или в резинку.

Фото: pixabay.com

Если хочется гламура

Превратить обычный свитер с высоким воротником в гламурную часть гардероба можно с помощью таких необычных деталей, как рукава-буфы, пайетки или всевозможные аппликации, обильная бахрома по внешней части рукава либо по низу свитера, или стильное украшение.

Фото: pixabay.com

Теплые объятия

Наверное так можно назвать модели свитеров с высоким воротником, которые окутывают нас теплыми объятиями благодаря объемным и плавным линиям. Длинные и широкие, они идеально сочетаются с леггинсами и джинсами.

Фото: pinterest.com

Hand made

Если вы не только предпочитаете уют, но и любите "изюминку", обратите внимание на свитер с высоким воротником из толстой пряжи, связанный вручную. А если сюда еще добавить такую деталь, как длинные пышные рукава, удовольствию от такого свитера не будет предела.

Фото: pixabay.com

Широкий, мягкий, шикарный

Безусловно найдутся те, кто просто терпеть не может, когда водолазка слишком облегающая, а воротник вообще просто сдавливает горло. Альтернатива — мягкий и широкий высокий воротник , который можно стильно выложить на свитер. В то же время он также защищает от холода, как и плотно прилегающий ворот.

Фото: pixabay.com

Свободный силуэт

Многие свитера с высоким воротом, если это не классическая водолазка, отличаются просторным свободным силуэтом. Иногда это даже оверсайз, что стало настоящим трендом в 2023 году.

Фото: pinterest.com

Свитера-платья

Это удобные модели для самых холодных дней, которые прекрасно смотрятся с узкими джинсами или стильными узкими брюками. Их можно носить с длинным пальто и парой мягких ботильонов на ногах.

Фото: pinterest.com

Ранее Фокус писал о самых модных кардиганах осени 2023 года.