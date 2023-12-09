Ваш зимний друг: 10 стильных и удобных свитеров с высоким воротником (фото)

Среди разнообразия фасонов, цветов и размеров каждая девушка выберет себе тот свитер, который отвечает ее внутреннему духу.

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Вы представляете, что в вашем гардеробе для холодной поры нет уютного и теплого свитера, надежно защищающего вас от любой непогоды? Стилисты модного итальянского сайта Cliomakeup тоже так решили и предложили 10 вариантов свитеров.

Но прежде они решили обобщить тренды и составили буквально пять советов по выбору модели свитера с воротником для сезона 2023/24.

Прежде всего свитер-водолазка — незаменимая вещь.

Свитера универсальны, чтобы согреть вас, и стильны, чтобы сделать ваш образ неповторимым.

Зимний свитер — это и узкая модель с высоким воротником, которую можно носить под пиджак, и свитер из грубой шерсти, уютный до бесконечности, и модель оверсайз для тех, кто ценит прежде всего удобство.

По размеру свитер может быть облегающим, особенно если это позволяет фигура, либо свободного покроя, обеспечивающего легкость движений.

Цвета — невообразимое множество: от нейтральных и базовых черного, белого, серого, бежевого до насыщенного красного, фиолетового, изумрудного и т.д. Смотрите, не забалуйте от выбора!

Классика

Среди любимых теплых свитеров водолазки, наверное, занимают лидирующие позиции. Благодаря высокому воротнику они согревают и защищают. Одновременно им не откажешь в элегантности, особенно если это классическая модель с облегающим высоким воротником.

Создающие многослойность

Такие свитера особенно хороши зимой, когда высокая влажность подчас пробирает до косточек. Они могут быть связаны из легкой или средней пряжи, но обязательно с высоким воротником. Их можно носить под пиджак либо с кардиганом.

Дополняющие образ

Тут внимание следует обращать даже не столько на фасон, как на цвет — особенно если это базовые оттенки серого, бежевого, черный или белый цвет. А еще неплохо смотрится такой универсальный для любого образа тон, как светло-голубая пыль.

Мисс повседневность

Со свитером-водолазкой ваш повседневный образ может быть достаточно изысканным. При этом это может быть даже тяжелый свитер прямого покроя с высоким воротником или в резинку.

Если хочется гламура

Превратить обычный свитер с высоким воротником в гламурную часть гардероба можно с помощью таких необычных деталей, как рукава-буфы, пайетки или всевозможные аппликации, обильная бахрома по внешней части рукава либо по низу свитера, или стильное украшение.

Теплые объятия

Наверное так можно назвать модели свитеров с высоким воротником, которые окутывают нас теплыми объятиями благодаря объемным и плавным линиям. Длинные и широкие, они идеально сочетаются с леггинсами и джинсами.

Hand made

Если вы не только предпочитаете уют, но и любите "изюминку", обратите внимание на свитер с высоким воротником из толстой пряжи, связанный вручную. А если сюда еще добавить такую деталь, как длинные пышные рукава, удовольствию от такого свитера не будет предела.

Широкий, мягкий, шикарный

Безусловно найдутся те, кто просто терпеть не может, когда водолазка слишком облегающая, а воротник вообще просто сдавливает горло. Альтернатива — мягкий и широкий высокий воротник , который можно стильно выложить на свитер. В то же время он также защищает от холода, как и плотно прилегающий ворот.

Свободный силуэт

Многие свитера с высоким воротом, если это не классическая водолазка, отличаются просторным свободным силуэтом. Иногда это даже оверсайз, что стало настоящим трендом в 2023 году.

Свитера-платья

Это удобные модели для самых холодных дней, которые прекрасно смотрятся с узкими джинсами или стильными узкими брюками. Их можно носить с длинным пальто и парой мягких ботильонов на ногах.

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