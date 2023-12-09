Ваш зимовий друг: 10 стильних і зручних светрів із високим коміром (фото)

Серед розмаїття фасонів, кольорів і розмірів кожна дівчина вибере собі той светр, який відповідає її внутрішньому духу.

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Ви уявляєте, що у вашому гардеробі для холодної пори немає затишного і теплого светра, що надійно захищає вас від будь-якої негоди? Стилісти модного італійського сайту Cliomakeup теж так вирішили і запропонували 10 варіантів светрів.

Але спершу вони вирішили узагальнити тренди і склали буквально п'ять порад щодо вибору моделі светра з коміром для сезону 2023/24.

Насамперед светр-водолазка — незамінна річ.

Светри універсальні, щоб зігріти вас, і стильні, щоб зробити ваш образ неповторним.

Зимовий светр — це і вузька модель з високим коміром, яку можна носити під піджак, і светр із грубої вовни, затишний до нескінченності, і модель оверсайз для тих, хто цінує насамперед зручність.

За розміром светр може бути обтислим, особливо якщо це дозволяє фігура, або вільного крою, що забезпечує легкість рухів.

Кольори — неймовірна безліч: від нейтральних і базових чорного, білого, сірого, бежевого до насиченого червоного, фіолетового, смарагдового тощо. Дивіться, не забалуйте від вибору!

Класика

Серед улюблених теплих светрів водолазки, напевно, посідають провідні позиції. Завдяки високому коміру вони зігрівають і захищають. Водночас їм не відмовиш в елегантності, особливо якщо це класична модель з обтягуючим високим коміром.

Ті, що створюють багатошаровість

Такі светри особливо гарні взимку, коли висока вологість часом пробирає до кісточок. Вони можуть бути вив'язані з легкої або середньої пряжі, але обов'язково з високим коміром. Їх можна носити під піджак або з кардиганом.

Ті, що доповнюють образ

Тут увагу слід звертати навіть не стільки на фасон, як на колір — особливо якщо це базові відтінки сірого, бежевого, чорний або білий колір. А ще непоганий вигляд має такий універсальний для будь-якого образу тон, як світло-блакитний пил.

Міс повсякденність

Зі светром-водолазкою ваш повсякденний образ може бути досить вишуканим. При цьому це може бути навіть важкий светр прямого крою з високим коміром або в резинку.

Якщо хочеться гламуру

Перетворити звичайний светр з високим коміром на гламурну частину гардероба можна за допомогою таких незвичних деталей, як рукави-буфи, паєтки або всілякі аплікації, рясна бахрома на зовнішній частині рукава або по низу светра, або стильна прикраса.

Теплі обійми

Напевно так можна назвати моделі светрів з високим коміром, які огортають нас теплими обіймами завдяки об'ємним і плавним лініям. Довгі та широкі, вони ідеально поєднуються з легінсами та джинсами.

Hand made

Якщо ви не тільки віддаєте перевагу затишку, а й любите "родзинку", зверніть увагу на светр з високим коміром з товстої пряжі, вив'язаний вручну. А якщо сюди ще додати таку деталь, як довгі пишні рукави, задоволенню від такого светра не буде меж.

Широкий, м'який, шикарний

Безумовно знайдуться ті, хто просто терпіти не може, коли водолазка надто обтягуюча, а комір узагалі просто здавлює горло. Альтернатива — м'який і широкий високий комір, який можна стильно викласти на светр. Водночас він також захищає від холоду, як і щільно прилеглий комір.

Вільний силует

Багато светрів з високим коміром, якщо це не класична водолазка, вирізняються просторим вільним силуетом. Іноді це навіть оверсайз, що стало справжнім трендом у 2023 році.

Светри-сукні

Це зручні моделі для найхолодніших днів, які мають чудовий вигляд з вузькими джинсами або стильними вузькими штанами. Їх можна носити з довгим пальто і парою м'яких ботильйонів на ногах.

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