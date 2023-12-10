Кристен Стюарт посетила показ Chanel в платье с глубоким декольте (фото)

Звезда "Сумерек" давно является амбассадором французского бренда.

33-летняя американская актриса Кристен Стюарт посетила показ Chanel Pre-Fall 2024 в Манчестере. Об этом пишет Vogue.

Амбассадор французского дома моды появилась на публике в твидовом плиссированном платье с глубоким декольте. Черно-белый наряд звезда экрана дополнила рядом серебряных цепочек. На ногах знаменитости были черные сапоги. А волосы она собрала в пучок, сделав вечерний макияж.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Невесты Кристен Стюарт, 37-летней сценаристки Дилан Майер, рядом с ней в этот вечер не было.

Пара познакомилась на съемках в 2013 году, но начали они отношения только после возобновления общения в 2019. В конце 2021 влюбленные обручились, но до сих пор не говорят о своих планах относительно свадьбы.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

С Chanel Стюарт сотрудничает давно.

"Мы любим находить оригинальные вещи Chanel, которые отражают эстетику Кристен", — ранее рассказывала Vogue ее стилист Тара Свеннен, которая одевает актрису с 2007 года и создавала ее имидж в эпоху "Сумерек".

В видео, опубликованном модным домом в соцсети, знаменитость призналась, что завидовала бы, если бы ее не пригласили на это мероприятие.

Показ Chanel в Манчестере

Напомним, Кристен Стюарт вышла в свет в мини-шортах и пиджаке.

Также Фокус писал о появлении Кристен Стюарт с невестой на вечеринке.