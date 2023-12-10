Трудно доверять: Бритни Спирс идет на примирение с мамой и сестрой

После 13-летней опеки отца артистка разорвала связи с самыми близкими людьми.

42-летняя американская певица Бритни Спирс идет на примирение со своей мамой. Об этом пишет Page Six.

Инсайдеры сообщают, что артистке трудно снова доверять родным, однако она пытается наладить отношения.

"Маленькими шагами. Все вокруг Бритни ведут себя очень осторожно, чтобы не навредить воссоединению", — признается источник, близкий к семье знаменитости.

Несмотря на то, что отец до сих пор остается вне пределов доверия Бритни, с мамой и сестрой есть перспективы примирения.

"Бритни трудно сейчас доверять людям, так со многими звездами, но ей еще труднее после того, что произошло с ней", — добавляет источник, имея в виду опеку отца Джейми Спирса над певицей. Она закончилась лишь в 2021 году, после чего звезда сцены вышла замуж за давнего бойфренда Сэма Асгари, однако пара уже развелась через год после свадьбы.

Бритни Спирс с семьей Фото: Getty Images

Во время опеки Бритни не позволяли беременеть, полностью контролировали финансы и в целом ограничивали свободу. Впрочем, впоследствии суд забрал у Джейми Спирса все эти полномочия.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Напомним, отцу Бритни Спирс ампутировали ногу, однако артистка не хочет идти с ним на примирение.

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