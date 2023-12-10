Король Чарльз III и королева Камилла представили рождественскую открытку (фото)

Это первая открытка супругов в новых ролях после коронации в мае 2023 года.

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла представили первую рождественскую открытку в новых ролях. Снимком делится официальный аккаунт монаршей семьи в Instagram.

"В этом году на официальной рождественской открытке изображена фотография короля и королевы, сделанная в тронном зале Букингемского дворца в день коронации", — отмечают представители современной монархии.

Автором кадра стал Хьюго Бернан.

На открытке написано "Желаем вам счастливого Рождества и Нового года".

Новогодняя открытка короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы

Король Чарльз III стал новым британским монархом сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года. Однако официальная коронация состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. На событие даже прибыли гости из Украины — Елена Зеленская и Денис Шмыгаль.

Жену старшего сына покойной королевы также короновали.

Уэльские на коронации Чарльза III Фото: Getty Images

Сейчас после Чарльза III первым в очереди на престол является его сын Уильям. Далее — его дети (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи). Место принца Гарри уже после наследников старшего брата.

Напомним, принц Луи во время рождественской службы задул свечу сестры.

Также Фокус писал о рождественской открытке Кейт Миддлтон и принца Уильяма.