11 декабря 2023 года: Никона Сухого - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также красить волосы.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Никона Сухого. Он был монахом в Киево-Печерской лавре и в 1096 году попал в плен к половецкому князю Боняку. За монаха кочевники надеялись получить хороший выкуп, но ничего не вышло. В плену Никон провел три года, все время молился и именно благодаря этому оказался на воле. Мучения и пытки заставили Никона потерять вес, за что его и прозвали Сухим.

Что нельзя делать 11 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

красить волосы;

голодать;

шить.

Народные поверья и приметы:

солнце выглянуло из-за туч — лето будет очень жарким;

ясное небо ночью – утром ждите заморозков;

днем тепло, а ночью мороз — в апреле будет солнечная погода;

на небе синие облака – ждите теплый дождь.

День ангела празднуют:

Адам, Аифал, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никифор, Петр, Терентий, Филимон.

Родились в этот день:

1972 год – Ахтем Сеитаблаев, украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения.

А также в этот день:

1769 год – в Великобритании получили патент на жалюзи;

1815 год – сенат США создает специальный комитет по финансам и единую национальную валюту – доллар США;

2003 год — в Украине начинает работу первый кинодистрибьютор артхаусного кино.