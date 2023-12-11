11 декабря 2023 года: Никона Сухого - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также красить волосы.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Никона Сухого. Он был монахом в Киево-Печерской лавре и в 1096 году попал в плен к половецкому князю Боняку. За монаха кочевники надеялись получить хороший выкуп, но ничего не вышло. В плену Никон провел три года, все время молился и именно благодаря этому оказался на воле. Мучения и пытки заставили Никона потерять вес, за что его и прозвали Сухим.
Что нельзя делать 11 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- красить волосы;
- голодать;
- шить.
Народные поверья и приметы:
- солнце выглянуло из-за туч — лето будет очень жарким;
- ясное небо ночью – утром ждите заморозков;
- днем тепло, а ночью мороз — в апреле будет солнечная погода;
- на небе синие облака – ждите теплый дождь.
День ангела празднуют:
Адам, Аифал, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никифор, Петр, Терентий, Филимон.
Родились в этот день:
1972 год – Ахтем Сеитаблаев, украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения.
А также в этот день:
1769 год – в Великобритании получили патент на жалюзи;
1815 год – сенат США создает специальный комитет по финансам и единую национальную валюту – доллар США;
2003 год — в Украине начинает работу первый кинодистрибьютор артхаусного кино.