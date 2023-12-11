11 грудня 2023 року: Никона Сухого — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також фарбувати волосся.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Никона Сухого. Він був ченцем у Києво-Печерській лаврі і 1096 року потрапив у полон до половецького князя Боняка. За ченця кочівники сподівалися отримати хороший викуп, але нічого не вийшло. У полоні Никон провів три роки, весь час молився і саме завдяки цьому опинився на волі. Муки і тортури змусили Никона втратити вагу, за що його і прозвали Сухим.

Що не можна робити 11 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

фарбувати волосся;

голодувати;

шити.

Народні повір'я та прикмети:

сонце виглянуло з-за хмар — літо буде дуже спекотним;

ясне небо вночі — вранці чекайте заморозків;

вдень тепло, а вночі мороз — у квітні буде сонячна погода;

на небі сині хмари — чекайте на теплий дощ.

День ангела святкують:

Адам, Аіфал, Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.

Народилися в цей день:

1972 рік — Ахтем Сеітаблаєв, український актор і режисер кримськотатарського походження.

А також у цей день:

1769 рік — у Великій Британії отримали патент на жалюзі;

1815 рік — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США;

2003 рік — в Україні починає роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно.