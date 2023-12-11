Необходимы для женщин: 7 продуктов, которые могут улучшить репродуктивное здоровье
Питание играет очень важную роль в поддержании фертильности, поэтому правильный выбор продуктов может положительно повлиять на ваше репродуктивное здоровье.
Если вы планируете иметь детей, не важно, в ближайшем будущем или через несколько лет, то должны заботиться о своем репродуктивном здоровье. Питание также играет немаловажную роль в поддержании фертильности, поэтому то, что вы едите, может повлиять на качество ваших яйцеклеток. Многие женщины, которые планируют отложить беременность на более поздний возраст, замораживают яйцеклетки, однако, помимо этого, важно заботиться о своем образе жизни и правильно питаться, так как это поможет повысить ваши шансы на здоровую беременность. Об этом пишет OnlyMyHealth.
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Зелень
Листовая зелень, такая как шпинат и капуста, богатая фолиевой кислотой, которая необходима для синтеза и восстановления ДНК. Фолат является ключевым питательным веществом, связанным с более низким риском дефектов нервной трубки у развивающихся эмбрионов. Институт фертильности Нового Орлеана сообщает, что фолат важен для женской фертильности как до, так и после зачатия.
Орехи и семена
Миндаль, грецкие орехи, семена льна и семена чиа являются отличными источниками полезных жиров, белков и минералов. Эти продукты способствуют общему репродуктивному здоровью, обеспечивая необходимые питательные вещества для гормонального баланса.
Жирная рыба
Жирные кислоты омега-3, которые в изобилии содержатся в жирной рыбе, такой как лосось и форель, играют решающую роль в репродуктивном здоровье. Эти незаменимые жиры поддерживают гормональную регуляцию и положительно влияют на качество яйцеклеток.
Ягоды
Ягоды, такие как черника и малина, содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом, отрицательно влияющим на качество яйцеклеток. Антиоксиданты также играют роль в защите яйцеклеток от повреждения, сообщает Американская ассоциация беременных.
Постный белок
Добавьте в свой рацион нежирные источники белка, такие как курица, индейка и тофу. Белок необходим для развития здоровых яйцеклеток и поддержания здоровья репродуктивной функции.
Цельнозерновые продукты
Выбирайте цельнозерновые продукты, такие как киноа, коричневый рис и овес. Эти зерна содержат сложные углеводы, клетчатку и необходимые питательные вещества, например, витамины группы B, которые имеют решающее значение для репродуктивного здоровья.
Молочные продукты
Обеспечьте достаточное потребление кальция через молочные продукты или обогащенные растительные альтернативы. Кальций жизненно важен для здоровья костей, а здоровая костная система имеет решающее значение во время беременности. Исследование, опубликованное в журнале Endocrine Connections, также показало, что кальций имеет важное значение во время кормления грудью.
Хотя сбалансированная диета очень важна для репродуктивного здоровья, важно отметить, что индивидуальные потребности могут различаться. Проконсультируйтесь с семейным врачом или диетологом, чтобы получить рекомендации, основанные на вашем состоянии здоровья и потребностях организма. Помните, что здоровый образ жизни, который включает регулярные физические упражнения, управление стрессом и достаточный сон, дополняет положительное влияние полноценного питания на репродуктивное здоровье.
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