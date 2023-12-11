Хью Грант появился на красной дорожке "Вонки" в компании жены (фото)

Актер и телевизионная продюсер из Швеции поженились в 2018 году.

63-летний английский актер Хью Грант вышел на красную дорожку со своей 40-летней женой Анной Элизабет Эберштейн. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная чета посетила премьеру фильма "Вонка" в Regency Village Theatre в Лос-Анджелесе.

Исполнитель роли умпа-лумпы прошел по красной дорожке, которая была украшена видом шоколадной фабрики "Wonka", вместе со своей женой Анной Элизабет Эберштейн.

Грант выглядел стильно в классическом черном костюме, который он сочетал с белой рубашкой и черными туфлями, а его волосы были уложены с легким пробором справа. Актер позировал в компании своей возлюбленной.

Хью Грант и Анна Элизабет Эберштейн Фото: Getty Images

Спутница Гранта была в мини-платье с леопардовым принтом и черной окантовкой, которая спускалась до середины ее бедер. Она также надела пару черных лодочек и уложила свои светлые пряди.

Пара, у которой есть трое детей, поженилась в 2018 году возле их дома стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов в западном Лондоне.

Хью Грант и Анна Элизабет Эберштейн Фото: Getty Images

Грант также воспитывает двоих детей от актрисы Тинглан Хонг.

Отметим, что приквел рассказывает оригинальную историю молодого Вонки, основанную на персонаже романа Роальда Дала "Чарли и шоколадная фабрика" 1964 года. Хью Грант сыграл умпа-лумпу, который воровал шоколад у Тимоти Шаламе (Вилли Вонки).

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