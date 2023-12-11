Как не набрать вес зимой: 8 простых советов, которым может следовать каждый

Зимой мы меньше двигаемся и чаще лежим на диване, а если добавить к этому еще и зимнюю хандру, которая заставляет нас снижать социальную активность и компенсировать падение настроения едой, то логично, что зимой управлять весом становится сложно.

Небольшой плюс на весах в это время года — почти неизбежная реальность: исследование показало, что взрослые прибавляют в среднем не менее полкило с середины ноября до середины января. Что делать в таком случае? Изменив некоторые пищевые привычки и образ жизни, вы сможете выйти из "спячки" если не в привычном, то в лучшем виде. Вот 8 советов, как не набрать вес. Об этом пишет Vogue Italia.

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Больше двигайтесь

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В любое время года все сводится к простому уравнению потребляемых и сожженных калорий, то есть к энергетическому балансу. Старайтесь как можно больше двигаться: поднимайтесь по лестнице, ходите в офис или за покупками пешком, побалуйте себя прогулкой в парке во время обеденного перерыва, ходите быстрым шагом. Старайтесь ежедневно тренироваться, поначалу даже недолго (10-15 минут в день), выбрав одно из множества занятий: йога, пилатес, кикбоксинг, танцы, кардио, HIIT. И меняйте виды физической активности, чередуя кардио с тренировками на силу и гибкость, чтобы наращивать мышцы.

Практикуйте "осознанное питание"

Зима — время, когда психическое здоровье также находится под угрозой, особенно в конце года, когда масса навалившихся дел и обязательств может привести к выгоранию. Во время еды придерживайтесь осознанного питания: старайтесь есть медленно, пережевывайте каждый кусочек 20–30 раз, как рекомендуют специалисты. Так будет проще уловить сигнал о насыщении, который посылает нам наш организм, и не переедать.

Отдавайте предпочтение цельным продуктам

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Наполните свою тарелку цельными продуктами. Выбирайте свежие сезонные овощи и фрукты, яйца, свежее мясо и рыбу, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена и приправляйте все нерафинированными маслами, такими как оливковое, кокосовое или масло авокадо. Как минимум наполовину ваша тарелка должна быть наполнена свежими овощами. Обязательно включайте белки, в том числе растительные, в каждый прием пищи: белки перевариваются медленнее, и поэтому на их усвоение организм тратит больше энергии, сжигая больше калорий.

Используйте специи

Здоровое питание не означает пресную пищу, наоборот. Сделайте сезонные продукты еще более вкусными и ароматными, добавив куркуму, тмин, имбирь, а также богатые витаминами травы, такие как петрушка, базилик и кориандр. Если вам нравится перец чили, используйте и его, так ка он содержит активный ингредиент капсаицин, который стимулирует обмен веществ.

Ограничьте порции

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Чтобы не переедать, используйте тарелку меньшего диаметра. Также старайтесь красиво сервировать блюдо, чтобы прием пищи был вам в радость вы могли есть медленно, наслаждаясь вкусом.

Выбирайте здоровые перекусы

Если вы работаете дома, то очевидно меньше двигаетесь и часто перекусы, так как холодильник постоянно у вас под рукой. Идеальным будет трехразовое питание без перекусов, но если вам сложно продержаться, выбирайте полезные, питательные и низкокалорийные перекусы. Возьмите ломтики моркови, сельдерея или красного перца и обмакните их в хумус или нарезанные яблоки и груши смажьте арахисовой пастой. Также для перекуса подойдет горсть миндаля, или тыквенных и подсолнечных семечек, или стакан нежирного йогурта с измельченными свежими фруктами, а еще лучше — кефир, так как он богат пробиотиками.

Следите за тем, что вы пьете

Значительная часть калорий, которые мы накапливаем зимой, может быть спрятана в напитках, причем не только в сладкой газировке. Даже "здоровые" напитки, такие как пакетированные фруктовые соки с высоким содержанием сахара, питьевой фруктовый йогурт и спортивные напитки, могут быть источником нежелательных калорий. Не говоря уже об алкогольных напитках. По возможности отдавайте предпочтение травяным чаям и свежевыжатым фруктовым сокам. И не забывайте пить много воды, особенно между приемами пищи: голод часто скрывает потребность в жидкости.

Высыпайтесь

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Сон важен не только для энергии и общего здоровья: бессонная ночь вызывает повышение уровня грелина, гормона голода, и заставляет нас обращаться к нездоровой и высококалорийной пище. Исследование Чикагского университета пришло к выводу, что продолжительность сна напрямую связана с потреблением калорий и, следовательно, с весом. Короче говоря, те, кто спит больше, едят меньше. Поэтому старайтесь всегда ложиться спать в одно и то же время, регулируйте температуру в комнате и старайтесь отложить смартфон по крайней мере за час до сна.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.