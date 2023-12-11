Ахтем Сеитаблаев рассказал о знакомстве невесты с его дочкой (видео)

В сентябре 2023 года режиссер сделал предложение Марьяне Боцвинюк.

Режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о знакомстве возлюбленной с его дочкой. Подробностями личной жизни украинский защитник поделился в новом интервью ЖВЛ.

В честь 51-летия, которое Сеитаблаев отмечает 11 декабря 2023 года, именинник приоткрыл завесу своих новых отношений с Марьяной Боцвинюк. Девушке 30 лет. Ранее она работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси.

В сентябре 2023 года режиссер сделал предложение своей возлюбленной, после чего начал больше показывать кадры с ней в соцсетях.

"Ну, наверное, в первую очередь, мое желание чувствовать себя человеком, который находится рядом или рядом, с которым есть точно не секретарь, к которому ты имеешь и чувства", — признается Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев с возлюбленной Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram

Защитник считает, что в серьезных отношениях важно знакомить вторую половинку со своими детьми. Поэтому его старшая дочь Назлы уже познакомилась с Марьяной. Наследница режиссера родила ему первую внучку Ариану в январе 2023 года. Это произошло в Бельгии, поэтому дедушка познакомился с малышом только через полгода.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью

Его сын Селим находится в оккупированном Крыму, а дочь Сафие с мамой Иванной Дядюрой за границей, поэтому режиссер видится с ней только онлайн. Сеитаблаев признается, что гордится своими детьми.

"Я горжусь своими детьми. Они намного мудрее", — отметил украинский защитник.

Ахтем Сеитаблаев рассказал о детях и своей новой любви (см. с 2:43:00)

Напомним, в 2021 году мама Ахтема Сеитаблаева умерла в Крыму.

Также Фокус писал о фильме Ахтема Сеитаблаева о подвиге украинских пограничников в 2014 году.